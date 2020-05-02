Понад 20 сортів овочів та ягідних культур вирощують у фермерському господарстві під Луцьком

Понад 20 сортів овочів та ягідних культур вирощують у фермерському господарстві під Луцьком
У селі Борохів Луцького району на фермерському господарстві вирощують баштанні, а також різноманітні овочі та ягоди. Загалом — понад 20 різних сортів.

Овочі та ягідні культури вирощують на 20 гектарах поля, розповіла Суспільному співвласниця фермерського господарства Тетяна Плебанович.

З її слів, господарювати розпочали з 2015 року. Тоді вирощували кілька саджанців малини на гектарі землі. Тоді, каже жінка, досвід виявився безрезультатний, проте справи не полишили і взялися за інші культури: дині, червоні та жовті кавуни.

Цього року баштанні навмисне висадили пізніше, для того, аби втримати ціну, розповіла Тетяна. Збиратимуть урожай за кілька тижнів.

"Основною ідеєю було знайти хороші сорти ягоди, знайти правильні, розумні сорти добрива і вирощувати якісний, екологічний, чистий, здоровий продукт. Ми знайшли партнерів, мій чоловік поїхав переймати досвід в інші країни", — говорить жінка.

З повномасштабним вторгненням господарство не зменшило своїх обсягів, а навпаки – розширилось, говорить співвласниця. До 2022 року тут не вирощували овочів, нині почали працювати у теплицях.

"Ми сплачуємо податки, платимо заробітну плату, в нас є наймані працівники. Тому, що держава почала надавати гранти й ми теж скористалися цією можливістю", — каже Тетяна.

Нині в господарстві вже є дві теплиці. У них розпочали вирощувати полуницю та планують переходити з відкритого ґрунту в закритий.

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Теги: овочі, фермери
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