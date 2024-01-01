12 серпня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 12 серпня, у світі відзначають Міжнародний день молоді, а віряни вшановують пам'ять святих мучеників Фотія і Аникити.У четвер, 12 серпня, іменини святкують, ті , хто носить імення: Олександр, Олексій, Антон, Аркадій, Василь, В'ячеслав, Герман, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Степан, Федір, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела.У цей день понад два десятки років тому, згідно з розпорядженням Волинської облдержадміністрації, луцький Свято-Троїцький кафедральний собор, приміщення єпархії та семінарії були передані вірянам Української православної церкви Київського патріархату.2015 року 12 серпня головним лісівником Волині призначилиОлександра Кватирка.12 серпня святкують Міжнародний день молоді та День молоді в Україні. Міжнародний день молоді був встановлений Генеральною Асамблеєю ООН 1999 року з метою підвищення обізнаності про проблеми молоді та сприяння їхньому залученню до суспільного життя. Щороку цей день має певну тематику, яка висвітлює актуальні питання, що стосуються молоді, такі як зайнятість, освіта, здоров’я та права людини.День молоді в Україні також припадає на 12 серпня, починаючи від 2022 року. Раніше це свято святкували в останню неділю червня, але указом президента України Володимира Зеленського від 28 липня 2021 року дату було змінено, щоб синхронізувати її з Міжнародним днем молоді. Це свято покликане підтримати прагнення української молоді до інтеграції у європейську спільноту, утвердження цінностей демократії та свободи.Також 12 серпня День середньої дитини. Це свято було започатковане Елізабет Уокер 1986 року. Його мета — привернути увагу до середніх дітей у сім’ї, які часто залишаються в тіні старших і молодших братів та сестер.Середні діти часто відчувають себе менш помітними, тому цей день покликаний підкреслити їхню важливість і унікальність. У цей день батьки та родичі можуть приділити більше уваги середнім дітям, організувати для них особливі заходи або просто провести час разом.А ще 12 серпня Всесвітній день слонів. Це важливе екологічне свято було започатковане 2012 року канадською режисеркою Патріцією Сімс у співпраці з Фондом реінтродукції слонів Таїланду. Мета цього дня — привернути увагу до проблем збереження слонів та підвищити обізнаність про загрози, з якими вони стикаються, такі як браконьєрство та втрата середовища існування.