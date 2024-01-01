На Сонці сталися потужні спалахи: коли очікувати магнітну бурю
Сьогодні, 03:11
На Сонці відбулося одразу 4 сильних спалахи, серед яких було явище категорії Х. Усі ці виверження енергії та випромінювання сталися разом із корональними викидами маси, спрямованими в бік Землі.
Про це пише IFLScience, передає ТСН.
Усі чотири потоки плазми мали досягти Землі по черзі в неділю, 11 серпня і в понеділок, 12 серпня.
Особливо потужний потік плазми, що виник разом зі спалахом класу Х, летить до Землі зі швидкістю понад 1000 км/с. Він має вдарити по нашій планеті 12 серпня.
Учені з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США повідомили про те, що в понеділок, 12 серпня, на Землі очікується геомагнітна буря рівня G2 або G3. Геомагнітні бурі мають п'ять категорій, де G1 — найслабша, а G5 — найпотужніша.
Довідка:
Магнітні бурі – це обурення геомагнітного поля Землі із різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов'язані із потоками заряджених частинок, які викидає Сонце. Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв'язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей. Зокрема, люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.
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Про це пише IFLScience, передає ТСН.
Усі чотири потоки плазми мали досягти Землі по черзі в неділю, 11 серпня і в понеділок, 12 серпня.
Особливо потужний потік плазми, що виник разом зі спалахом класу Х, летить до Землі зі швидкістю понад 1000 км/с. Він має вдарити по нашій планеті 12 серпня.
Учені з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США повідомили про те, що в понеділок, 12 серпня, на Землі очікується геомагнітна буря рівня G2 або G3. Геомагнітні бурі мають п'ять категорій, де G1 — найслабша, а G5 — найпотужніша.
Довідка:
Магнітні бурі – це обурення геомагнітного поля Землі із різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов'язані із потоками заряджених частинок, які викидає Сонце. Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв'язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей. Зокрема, люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.
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