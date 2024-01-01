На Волині за майже 2 мільйони відремонтують приміщення сільської ради

На Волині за майже 2 мільйони відремонтують приміщення сільської ради
У селі Колодяжне хочуть капітально відремонтувати частину приміщення сільської ради.

Про це йде мова на сайті закупівель Prozorro, пише ВолиньUA.

У тендері йдеться про капітальний ремонт частини приміщень Колодяжненської сільської ради за адресою вулиця Лесі Українки, 20 село Колодяжне Ковельського району Волинської області.

Аукціон відбудеться 12 серпня. Стартова ціна ремонту становить 1 млн 796 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: сільрада, ремонт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині за майже 2 мільйони відремонтують приміщення сільської ради
Сьогодні, 07:12
Олег Винник заінтригував поверненням на сцену і оголосив про вихід першої за час війни пісні
Сьогодні, 05:15
На Сонці сталися потужні спалахи: коли очікувати магнітну бурю
Сьогодні, 03:11
На Волині судили чоловіка, який чинив насильство над матір'ю
Сьогодні, 01:30
12 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Ремонт аварійного колектора на Карпенка-Карого: коли завершать роботи Ремонт аварійного колектора на Карпенка-Карого: коли завершать роботи
30 липень, 12:30
На Волині ремонтують будинки, які постраждали внаслідок російської атаки 22 червня На Волині ремонтують будинки, які постраждали внаслідок російської атаки 22 червня
29 липень, 17:05
У селі на Волині хочуть витратити 14 мільйонів на ремонт дороги У селі на Волині хочуть витратити 14 мільйонів на ремонт дороги
21 липень, 11:06
На проспекті Перемоги реконструюють найпроблемнішу ділянку тепломережі На проспекті Перемоги реконструюють найпроблемнішу ділянку тепломережі
16 липень, 10:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині за майже 2 мільйони відремонтують приміщення сільської ради
Сьогодні, 07:12
 0
Олег Винник заінтригував поверненням на сцену і оголосив про вихід першої за час війни пісні
Сьогодні, 05:15
 0
На Сонці сталися потужні спалахи: коли очікувати магнітну бурю
Сьогодні, 03:11
 0
На Волині судили чоловіка, який чинив насильство над матір'ю
Сьогодні, 01:30
 0
12 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8