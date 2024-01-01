На Волині за майже 2 мільйони відремонтують приміщення сільської ради
Сьогодні, 07:12
У селі Колодяжне хочуть капітально відремонтувати частину приміщення сільської ради.
Про це йде мова на сайті закупівель Prozorro, пише ВолиньUA.
У тендері йдеться про капітальний ремонт частини приміщень Колодяжненської сільської ради за адресою вулиця Лесі Українки, 20 село Колодяжне Ковельського району Волинської області.
Аукціон відбудеться 12 серпня. Стартова ціна ремонту становить 1 млн 796 тисяч гривень.
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Про це йде мова на сайті закупівель Prozorro, пише ВолиньUA.
У тендері йдеться про капітальний ремонт частини приміщень Колодяжненської сільської ради за адресою вулиця Лесі Українки, 20 село Колодяжне Ковельського району Волинської області.
Аукціон відбудеться 12 серпня. Стартова ціна ремонту становить 1 млн 796 тисяч гривень.
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