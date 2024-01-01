«Його вже не бере знеболювальне»: на Волині відмовлялися лікувати комісованого захисника

Віктор Поліщук отримав відкритий перелом лівого стегна. Відтоді колишній стрілець 3-го механізованого батальйону живе з нестерпним болем, який ще більше поширився після операції.



Про це йдеться в сюжеті «12 Каналу», передає ІА



Віктору встановили металевий імплант, але, на жаль, той не прижився.



«Його вже не беруть знеболювальні. Він другий рік ними користується. У нього проблеми зі шлунком, печія від цього», – розповіла мати Людмила.



Пошуки лікарні, які б взяли Віктора на повторне обстеження, тягнулися понад рік. За цей час у чоловіка розвинувся цукровий діабет.



«Як бачать, що в нього діабет, то не хочуть оглядати. Нещодавно викликали швидку допомогу – приїхали, вкололи й на тому все. У Липинах хірург щось обіцяв, але навіть не бере слухавку, у військовому госпіталі сказали, що він комісований, тому не беруть», – зазначила Людмила Поліщук.



Саме у військовому госпіталі воїну Віктору Поліщуку після поранення робили операцію. Коли чоловіка визнали непридатним до служби й дали другу групу інвалідності, у цей медзаклад рідні влаштувати його не могли.



«То місць немає, то ще щось. Потім і він розчарувався. Уже рік шукаємо лікарню», – додала тітка військового Наталія Мейгес.



Транспортувати Віктора на лікування із села Веселе до Луцька – справа не проста. Треба наймати авто, бо на маршрутках чоловікові важко. Рідні бідкаються: про військових, яких комісували, у державі забувають.



Нині Віктор перебуває у складному психологічному стані. Він хотів би повернутися до побратимів і бути потрібним країні, за яку віддав здоров’я, але не може цього зробити.



Медична директорка однієї з місцевих лікарень Олена Троян наголосила: спершу треба компенсувати рівень цукру, а тоді братися за повторне лікування ноги.



З її слів, комісованого військового можуть прийняти в медзаклад, якщо є направлення від сімейного лікаря, звернення до приймального відділення або коли хворого доставляє швидка. Усі ці варіанти забезпечать вчасну медичну допомогу.



«На цей час немає проблем із місцями і є змога госпіталізації», – акцентувала Олена Троян.



Після звернення до медиків Віктора Поліщука будуть лікувати в одній із лікарень. Зараз він тримав пожиттєву другу групу інвалідності. Його щомісячна пенсія від держави становить 10 500 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок мінометного обстрілу на Донеччині волинський військовийотримав відкритий перелом лівого стегна. Відтоді колишній стрілець 3-го механізованого батальйону живе з нестерпним болем, який ще більше поширився після операції.Про це йдеться в сюжеті «12 Каналу», передає ІА "Волинські новини" Віктору встановили металевий імплант, але, на жаль, той не прижився.«Його вже не беруть знеболювальні. Він другий рік ними користується. У нього проблеми зі шлунком, печія від цього», – розповіла матиПошуки лікарні, які б взяли Віктора на повторне обстеження, тягнулися понад рік. За цей час у чоловіка розвинувся цукровий діабет.«Як бачать, що в нього діабет, то не хочуть оглядати. Нещодавно викликали швидку допомогу – приїхали, вкололи й на тому все. У Липинах хірург щось обіцяв, але навіть не бере слухавку, у військовому госпіталі сказали, що він комісований, тому не беруть», – зазначила Людмила Поліщук.Саме у військовому госпіталі воїну Віктору Поліщуку після поранення робили операцію. Коли чоловіка визнали непридатним до служби й дали другу групу інвалідності, у цей медзаклад рідні влаштувати його не могли.«То місць немає, то ще щось. Потім і він розчарувався. Уже рік шукаємо лікарню», – додала тітка військовогоТранспортувати Віктора на лікування із села Веселе до Луцька – справа не проста. Треба наймати авто, бо на маршрутках чоловікові важко. Рідні бідкаються: про військових, яких комісували, у державі забувають.Нині Віктор перебуває у складному психологічному стані. Він хотів би повернутися до побратимів і бути потрібним країні, за яку віддав здоров’я, але не може цього зробити.Медична директорка однієї з місцевих лікареньнаголосила: спершу треба компенсувати рівень цукру, а тоді братися за повторне лікування ноги.З її слів, комісованого військового можуть прийняти в медзаклад, якщо є направлення від сімейного лікаря, звернення до приймального відділення або коли хворого доставляє швидка. Усі ці варіанти забезпечать вчасну медичну допомогу.«На цей час немає проблем із місцями і є змога госпіталізації», – акцентувала Олена Троян.Після звернення до медиків Віктора Поліщука будуть лікувати в одній із лікарень. Зараз він тримав пожиттєву другу групу інвалідності. Його щомісячна пенсія від держави становить 10 500 гривень.

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