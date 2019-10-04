Олег Винник заінтригував поверненням на сцену і оголосив про вихід першої за час війни пісні

Олег Винник, який від початку повномасштабної війни оселився в Німеччині, заінтригував своїм поверненням на велику сцену.



Артист анонсував вихід нової пісні. Повідомлення про майбутню новинку виконавця з'явилася на сторінці у Facebook голови його офіційного фан-клубу Валерії Барон. Зазначається, що нова пісня Олега Винника побачить світ у День прапора, а саме 23 серпня, та називається "Мої люди". До слова, трек буде українськомовним, передає



"Сенсація! Ми дочекалися! 23 серпня на всіх платформах Олег Винник з прем'єрою пісні "Мої люди"! Зустрічайте подарунок до Дня Незалежності України і для всіх нас від нашого маестро!" – йдеться в повідомлення Барон.



Схоже, Олег Винник збирається повертатися до великої сцени та плідно зайнявся музикою. Пісня "Мої люди" – стане його першою від початку повномасштабної війни.



Нагадаємо, з початком російського вторгнення до України Олег Винник просто зник з інфопростору. Артист оселився в Німеччині та не давав жодних коментарів щодо війни. Згодом виконавець вийшов на зв'язок та повідомив, що живе за кордоном, адже лікується від тяжкої хвороби. Окрім того, він заявив, що хоч про війну гучно не говорить, але займається волонтерством.

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