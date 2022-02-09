На Волині судили чоловіка, який чинив насильство над матір'ю





Про це йдеться у вироку Горохівського районного суду, передає ІА



Андрій В. неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за фактами психологічного насильства над своєю матір’ю. Проте чоловік на шлях виправлення не став і знову став допікати останню. Подібний випадок зафіксували у серпні торік.



Зокрема, удома син ображав жінку нецензурними словами, принижував її і намагався вигнати з будинку. Домашнє насильство призвело до психологічних страждань, а також погіршення якості життя матері. Згідно з висновками експерта, через психологічні страждання у потерпілої підвищена тривожність, погіршення сну, апетиту, загального самопочуття.



Обвинувачений вину в інкримінованому повністю визнав, підтвердивши, що неодноразово вчиняв домашнє насильство. Щиро розкаявся, просив вибачення, стверджував про бажання виправитися.



Як пояснила матір, конфлікти з сином виникали через те, що він вживав алкогольні напої та наркотики. Твердила: останні пів року обвинувачений покинув погані звички, а його поведінка змінилася. Будь-яких претензій до нього не мала. Просила суворо не карати, а обмежитися умовним терміном.



Суд врахував, що обвинувачений є особою молодого віку, характеризується негативно, перебуває на обліку у психіатра та нарколога.



У підсумку Андрія В. визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 КК України. Йому призначили обмеження волі на 2,5 року. Але вирок замінили двома роками іспитового строку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Горохівщині син регулярно ображав матір та виганяв її з дому. Йому призначили за це умовний термін.Про це йдеться у вироку Горохівського районного суду, передає ІА "Волинські новини" неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за фактами психологічного насильства над своєю матір’ю. Проте чоловік на шлях виправлення не став і знову став допікати останню. Подібний випадок зафіксували у серпні торік.Зокрема, удома син ображав жінку нецензурними словами, принижував її і намагався вигнати з будинку. Домашнє насильство призвело до психологічних страждань, а також погіршення якості життя матері. Згідно з висновками експерта, через психологічні страждання у потерпілої підвищена тривожність, погіршення сну, апетиту, загального самопочуття.Обвинувачений вину в інкримінованому повністю визнав, підтвердивши, що неодноразово вчиняв домашнє насильство. Щиро розкаявся, просив вибачення, стверджував про бажання виправитися.Як пояснила матір, конфлікти з сином виникали через те, що він вживав алкогольні напої та наркотики. Твердила: останні пів року обвинувачений покинув погані звички, а його поведінка змінилася. Будь-яких претензій до нього не мала. Просила суворо не карати, а обмежитися умовним терміном.Суд врахував, що обвинувачений є особою молодого віку, характеризується негативно, перебуває на обліку у психіатра та нарколога.У підсумку Андрія В. визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 КК України. Йому призначили обмеження волі на 2,5 року. Але вирок замінили двома роками іспитового строку.

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