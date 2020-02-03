«Укрзалізниця» запровадила резервування квитків для військових

«Укрзалізниця» запровадила резервування квитків для військових
"Укрзалізниця" створила спеціальний резерв квитків на поїзди для українських військових, який доступний для онлайн-бронювання.

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

Це нововведення дозволяє військовим швидше і зручніше отримувати квитки на поїзди, що слідують до і з прифронтових міст. Щодня понад 500 військових мають можливість скористатися цим резервом, що дозволяє оперативно розв'язувати питання про подорожі.

Перелік поїздів, які входять до резерву, постійно оновлюється і розширюється відповідно до потреб. Крім того, резерв доступний і для родичів військових, які подорожують до шпиталів, щоб відвідати своїх близьких.

Щоб забронювати квитки, потрібно скористатися спеціальним посиланням. Якщо потрібний напрямок не представлений у переліку, можна звернутися на гарячу лінію 0 800 503 222 для отримання додаткової інформації та допомоги.

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Теги: Укрзалізниця, нова послуга, військові
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