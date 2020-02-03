«Укрзалізниця» запровадила резервування квитків для військових
11 серпень, 23:18
"Укрзалізниця" створила спеціальний резерв квитків на поїзди для українських військових, який доступний для онлайн-бронювання.
Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.
Це нововведення дозволяє військовим швидше і зручніше отримувати квитки на поїзди, що слідують до і з прифронтових міст. Щодня понад 500 військових мають можливість скористатися цим резервом, що дозволяє оперативно розв'язувати питання про подорожі.
Перелік поїздів, які входять до резерву, постійно оновлюється і розширюється відповідно до потреб. Крім того, резерв доступний і для родичів військових, які подорожують до шпиталів, щоб відвідати своїх близьких.
Щоб забронювати квитки, потрібно скористатися спеціальним посиланням. Якщо потрібний напрямок не представлений у переліку, можна звернутися на гарячу лінію 0 800 503 222 для отримання додаткової інформації та допомоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.
Це нововведення дозволяє військовим швидше і зручніше отримувати квитки на поїзди, що слідують до і з прифронтових міст. Щодня понад 500 військових мають можливість скористатися цим резервом, що дозволяє оперативно розв'язувати питання про подорожі.
Перелік поїздів, які входять до резерву, постійно оновлюється і розширюється відповідно до потреб. Крім того, резерв доступний і для родичів військових, які подорожують до шпиталів, щоб відвідати своїх близьких.
Щоб забронювати квитки, потрібно скористатися спеціальним посиланням. Якщо потрібний напрямок не представлений у переліку, можна звернутися на гарячу лінію 0 800 503 222 для отримання додаткової інформації та допомоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
12 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Укрзалізниця» запровадила резервування квитків для військових
11 серпень, 23:18
Понад 20 сортів овочів та ягідних культур вирощують у фермерському господарстві під Луцьком
11 серпень, 22:14
Чи відключатимуть електроенергію на Волині 12 серпня: подробиці
11 серпень, 21:16