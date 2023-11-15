Якою буде погода у Луцьку у понеділок, 12 серпня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Так, температура повітря вночі становитиме 17-14°, вдень 12-23°.
Народний прогноз погоди:
У минулі часи помітили: якщо у цей час дні похмурі й прохолодні, то дощу можна не боятись, і роботи в полі можуть продовжуватись без перерви; якщо ж душно й обтяжливо, а комахи особливо злі й кусючі, то буде дощ.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Так, температура повітря вночі становитиме 17-14°, вдень 12-23°.
Народний прогноз погоди:
У минулі часи помітили: якщо у цей час дні похмурі й прохолодні, то дощу можна не боятись, і роботи в полі можуть продовжуватись без перерви; якщо ж душно й обтяжливо, а комахи особливо злі й кусючі, то буде дощ.
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