Якою буде погода у Луцьку у понеділок, 12 серпня

У Луцьку на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Так, температура повітря вночі становитиме 17-14°, вдень 12-23°.У минулі часи помітили: якщо у цей час дні похмурі й прохолодні, то дощу можна не боятись, і роботи в полі можуть продовжуватись без перерви; якщо ж душно й обтяжливо, а комахи особливо злі й кусючі, то буде дощ.