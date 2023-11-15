Якою буде погода у Луцьку у понеділок, 12 серпня

Якою буде погода у Луцьку у понеділок, 12 серпня
У Луцьку на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Так, температура повітря вночі становитиме 17-14°, вдень 12-23°.

Народний прогноз погоди:

У минулі часи помітили: якщо у цей час дні похмурі й прохолодні, то дощу можна не боятись, і роботи в полі можуть продовжуватись без перерви; якщо ж душно й обтяжливо, а комахи особливо злі й кусючі, то буде дощ.

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Теги: Волинь, Луцьк, погода, прогноз
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