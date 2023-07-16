У місті на Волині розгорнули найбільший в'язаний прапор України. ФОТО
Сьогодні, 18:26
11 серпня, в межах всеукраїнської акції «Нитка єднання», на майдані Незалежності у Нововолинську презентували жовто блакитне полотнище.
Його створюють з вʼязаних фрагментів розміром 20 на 20 сантиметрів, - повідомили у міській раді Нововолинська.
Ідея акції належить внутрішньо переміщеним жінкам з громадської організації ГО "Старт у нове життя" за підтримки БФ "Рокада. Волинь". Нововолинська публічна бібліотека стала співорганізатором.
Голова ГО «Старт у нове життя» Анна Карамишева розповіла, що створення теплого прапора – це історія не просто про символ України, це – про єднання українців та підтримку спільної ідеї.
Нововолинці також зробили свій вклад у спільну роботу – принесли багато вʼязаних спицями та гачком жовтих та блакитних клаптиків, які на майдані Незалежності пришили до вже готового полотнища. На сьогодні теплий прапор має довжину близько 9 метрів та зшитий із майже 600 фрагментів. Його розгорнули на майдані перед памʼятником Тарасу Шевченку.
Завершений теплий прапор мають намір зареєструвати у Книзі рекордів України. Під час акції у Нововолинську також діяли локації для дітей від БФ «Рокада» та «Карітас Волинь».
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Його створюють з вʼязаних фрагментів розміром 20 на 20 сантиметрів, - повідомили у міській раді Нововолинська.
Ідея акції належить внутрішньо переміщеним жінкам з громадської організації ГО "Старт у нове життя" за підтримки БФ "Рокада. Волинь". Нововолинська публічна бібліотека стала співорганізатором.
Голова ГО «Старт у нове життя» Анна Карамишева розповіла, що створення теплого прапора – це історія не просто про символ України, це – про єднання українців та підтримку спільної ідеї.
Нововолинці також зробили свій вклад у спільну роботу – принесли багато вʼязаних спицями та гачком жовтих та блакитних клаптиків, які на майдані Незалежності пришили до вже готового полотнища. На сьогодні теплий прапор має довжину близько 9 метрів та зшитий із майже 600 фрагментів. Його розгорнули на майдані перед памʼятником Тарасу Шевченку.
Завершений теплий прапор мають намір зареєструвати у Книзі рекордів України. Під час акції у Нововолинську також діяли локації для дітей від БФ «Рокада» та «Карітас Волинь».
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