У місті на Волині розгорнули найбільший в'язаний прапор України. ФОТО

У місті на Волині розгорнули найбільший в'язаний прапор України. ФОТО
11 серпня, в межах всеукраїнської акції «Нитка єднання», на майдані Незалежності у Нововолинську презентували жовто блакитне полотнище.

Його створюють з вʼязаних фрагментів розміром 20 на 20 сантиметрів, - повідомили у міській раді Нововолинська.

Ідея акції належить внутрішньо переміщеним жінкам з громадської організації ГО "Старт у нове життя" за підтримки БФ "Рокада. Волинь". Нововолинська публічна бібліотека стала співорганізатором.

Голова ГО «Старт у нове життя» Анна Карамишева розповіла, що створення теплого прапора – це історія не просто про символ України, це – про єднання українців та підтримку спільної ідеї.
У місті на Волині розгорнули найбільший в'язаний прапор України. ФОТО

Нововолинці також зробили свій вклад у спільну роботу – принесли багато вʼязаних спицями та гачком жовтих та блакитних клаптиків, які на майдані Незалежності пришили до вже готового полотнища. На сьогодні теплий прапор має довжину близько 9 метрів та зшитий із майже 600 фрагментів. Його розгорнули на майдані перед памʼятником Тарасу Шевченку.

Завершений теплий прапор мають намір зареєструвати у Книзі рекордів України. Під час акції у Нововолинську також діяли локації для дітей від БФ «Рокада» та «Карітас Волинь».


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Теги: прапор, рекорд, Україна, Волинь, Нововолинськ
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