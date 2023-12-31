Відтепер на кордоні по-новому перевірятимуть документи

Відтепер на кордоні по-новому перевірятимуть документи
Цифровізація перевірки документів пришвидшить цей процес та виключить можливість використання підробок.

Під час перетину кордону прикордонники по-новому перевірятимуть документи українців, звіряючи інформацію з даними електронних реєстрів, до яких раніше був обмежений доступ. Про це повідомляє ТСН, посилаючись на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка.

За його словами, цифровізація перевірки документів пришвидшить цей процес та виключить можливість використання підробок.

Вводячи інформацію про людину, яка проходить паспортний контроль, прикордонники отримуватимуть підтвердження у відповідних базах.

Повноваження Держприкордонслужбі отримувати електронні дані з усіх державних реєстрів і баз щодо громадян, які виїжджають за межі країни, шляхом інформаційного взаємообміну було надано постановою Кабміну від 9 серпня.

ДПСУ буде укладати договори з тими держорганами, які є утримувачами окремих баз даних, щоб узгодити усі моменти щодо використання персональної інформації стосовно осіб, які будуть перетинати кордон.

Нагадаємо, раніше відокремлені закордонні філії ДП “Документ” відновили приймання заяв-анкет на оформлення паспортних документів для чоловіків призовного віку.

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Теги: Волинь, кордон, Україна, перевірка
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