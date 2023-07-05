На Волині вночі загинув мотоцикліст

На Волині вночі загинув мотоцикліст
На Волині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув мотоцикліст.

Про це повідомили у поліції Волині.

Автопригода трапилася сьогодні вночі між селами Навіз та Боровичі Луцького району.

Встановлено, що 23-річний житель села Боровичі, керуючи мотоциклом "CITY R 200", не впорався з керуванням та впав на дорожнє покриття. Від отриманих травм волинянин загинув на місці події.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Сектор комунікації поліції Волинської області

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Теги: Волинь, ДТП, загибель, Навіз, Боровичі
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