На Київщині внаслідок ракетної атаки росіян загинули батько з 4-річним сином. ФОТО, ВІДЕО

На Київщині внаслідок ракетної атаки росіян загинули батько з 4-річним сином. ФОТО, ВІДЕО
На Київщині внаслідок ворожої ракетної атаки загинули мирні жителі: чоловік і дитина.

Про це повідомляю у ДСНС України.

Вночі 11 серпня сталося падіння уламків ракети на приватні житлові будинки у Броварському районі. Троє людей тяжко травмовано, серед яких 13-річна дитина.

Ще двоє: 35-річний чоловік та його 4-річний син — опинилися під завалами будівлі. На жаль, під час пошуково-рятувальних робіт їх знайшли загиблими.

На Київщині внаслідок ракетної атаки росіян загинули батько з 4-річним сином. ФОТО, ВІДЕО
На Київщині внаслідок ракетної атаки росіян загинули батько з 4-річним сином. ФОТО, ВІДЕО
На Київщині внаслідок ракетної атаки росіян загинули батько з 4-річним сином. ФОТО, ВІДЕО
На Київщині внаслідок ракетної атаки росіян загинули батько з 4-річним сином. ФОТО, ВІДЕО


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Теги: війна, Україна, загиблі, мирні жителі
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