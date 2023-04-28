На Київщині внаслідок ракетної атаки росіян загинули батько з 4-річним сином. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 09:41
На Київщині внаслідок ворожої ракетної атаки загинули мирні жителі: чоловік і дитина.
Про це повідомляю у ДСНС України.
Вночі 11 серпня сталося падіння уламків ракети на приватні житлові будинки у Броварському районі. Троє людей тяжко травмовано, серед яких 13-річна дитина.
Ще двоє: 35-річний чоловік та його 4-річний син — опинилися під завалами будівлі. На жаль, під час пошуково-рятувальних робіт їх знайшли загиблими.
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Про це повідомляю у ДСНС України.
Вночі 11 серпня сталося падіння уламків ракети на приватні житлові будинки у Броварському районі. Троє людей тяжко травмовано, серед яких 13-річна дитина.
Ще двоє: 35-річний чоловік та його 4-річний син — опинилися під завалами будівлі. На жаль, під час пошуково-рятувальних робіт їх знайшли загиблими.
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