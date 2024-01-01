На Київщині здетонував боєприпас: загинув чоловік, поранена дівчинка
Сьогодні, 19:15
Сьогодні 10 серпня о 14:04 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про вибух в селищі Калита на вул. Набережній.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Київщини.
Рятувальники з'ясували, що здетонував боєприпас.
"Внаслідок детонації боєприпасу чоловік 1991 року народження отримав тяжкі поранення несумісні з життям, дівчинка 2011 року народження отримала травми та медиками екстреної медичної допомоги госпіталізована до Броварської центральної районної лікарні", — йдеться у повідомленні.
Обставини події з’ясовують правоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Київщини.
Рятувальники з'ясували, що здетонував боєприпас.
"Внаслідок детонації боєприпасу чоловік 1991 року народження отримав тяжкі поранення несумісні з життям, дівчинка 2011 року народження отримала травми та медиками екстреної медичної допомоги госпіталізована до Броварської центральної районної лікарні", — йдеться у повідомленні.
Обставини події з’ясовують правоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Затримки протягом місяця на кордоні з Польщею: в держприкордонслужбі пояснили причину
Сьогодні, 19:47
На Київщині здетонував боєприпас: загинув чоловік, поранена дівчинка
Сьогодні, 19:15
Гендерний скандал: алжирська здобула золото на Олімпіаді-2024
Сьогодні, 18:36
На Донеччині загинув Герой з Волині Андрій Рабенко
Сьогодні, 17:23