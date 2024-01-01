На Київщині здетонував боєприпас: загинув чоловік, поранена дівчинка





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Київщини.



Рятувальники з'ясували, що здетонував боєприпас.



"Внаслідок детонації боєприпасу чоловік 1991 року народження отримав тяжкі поранення несумісні з життям, дівчинка 2011 року народження отримала травми та медиками екстреної медичної допомоги госпіталізована до Броварської центральної районної лікарні", — йдеться у повідомленні.



Обставини події з’ясовують правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні 10 серпня о 14:04 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про вибух в селищі Калита на вул. Набережній.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Київщини.Рятувальники з'ясували, що здетонував боєприпас."Внаслідок детонації боєприпасу чоловік 1991 року народження отримав тяжкі поранення несумісні з життям, дівчинка 2011 року народження отримала травми та медиками екстреної медичної допомоги госпіталізована до Броварської центральної районної лікарні", — йдеться у повідомленні.Обставини події з’ясовують правоохоронці.

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