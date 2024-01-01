Сили оборони зайшли в село у Бєлгородській області, влада рф закрила туди в'їзд. ВІДЕО

Сили оборони України, імовірно, зайшли у село Пороз у Бєлгородській області росії, губернатор області заявив, що в'їзд у село закрито.У суботу в соцмережах з'явилося відео, на якому українські військові стверджують, що перебувають у російському селі Пороз. На відео військовий представляється бійцем 252 батальйону.Відео справді знято на тлі сільського клубу в Порозі, з'ясували аналітики VoxCheck спільно із Суспільним.Відстань від цього клубу до найближчої точки кордону з Україною по прямій – до 3 кілометрів. Точна дата знімання – невідома.Водночас губернатор Бєлгородської областізаявив, що в ситуації в Порозі розбиратимуться представники силових структур, а поки що в'їзд до села закрито в рамках оголошеного в регіоні режиму "контртерористичної операції".