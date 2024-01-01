На Волині зустріли олімпійського чемпіона Олександра Хижняка

На Волині безпосередньо на кордоні з Польщею урочисто зустрілиз боксуПро це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.Чемпіон Олімпіади-2024 у боксі прикордонник Олександр Хижняк повернувся в Україну з олімпійським золотом, яке здобув на Олімпіаді у Парижі.Спортсмена зустріли сьогодні вночі у пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Волинського загону. Охоронці кордону першими привітали Олександра з перемогою по прибуттю в Україну. Чемпіон підписав для прикордонників рукавиці та футболку.Олександр Хижняк став п'ятим українцем, що завоював золото Олімпійських ігор. Востаннє це вдавалося ще у 2012 роціта«Присвячую свою перемогу всій Україні та всім українцям! Окремо дякую прикордонникам та всім воїнам України за те, що захищаєте мир та спокій в нашій державі!» - сказав чемпіон.