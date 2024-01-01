На Волині зустріли олімпійського чемпіона Олександра Хижняка
Сьогодні, 11:51
На Волині безпосередньо на кордоні з Польщею урочисто зустріли олімпійського чемпіона з боксу Олександра Хижняка.
Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Чемпіон Олімпіади-2024 у боксі прикордонник Олександр Хижняк повернувся в Україну з олімпійським золотом, яке здобув на Олімпіаді у Парижі.
Спортсмена зустріли сьогодні вночі у пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Волинського загону. Охоронці кордону першими привітали Олександра з перемогою по прибуттю в Україну. Чемпіон підписав для прикордонників рукавиці та футболку.
Олександр Хижняк став п'ятим українцем, що завоював золото Олімпійських ігор. Востаннє це вдавалося ще у 2012 році Василеві Ломаченку та Олександру Усику.
«Присвячую свою перемогу всій Україні та всім українцям! Окремо дякую прикордонникам та всім воїнам України за те, що захищаєте мир та спокій в нашій державі!» - сказав чемпіон.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Чемпіон Олімпіади-2024 у боксі прикордонник Олександр Хижняк повернувся в Україну з олімпійським золотом, яке здобув на Олімпіаді у Парижі.
Спортсмена зустріли сьогодні вночі у пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Волинського загону. Охоронці кордону першими привітали Олександра з перемогою по прибуттю в Україну. Чемпіон підписав для прикордонників рукавиці та футболку.
Олександр Хижняк став п'ятим українцем, що завоював золото Олімпійських ігор. Востаннє це вдавалося ще у 2012 році Василеві Ломаченку та Олександру Усику.
«Присвячую свою перемогу всій Україні та всім українцям! Окремо дякую прикордонникам та всім воїнам України за те, що захищаєте мир та спокій в нашій державі!» - сказав чемпіон.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Діти – у лікарні: подробиці аварії у Луцьку від поліції
Сьогодні, 12:16
На Волині зустріли олімпійського чемпіона Олександра Хижняка
Сьогодні, 11:51
Серед загиблих у Костянтинівці ідентифіковано 2 дітей
Сьогодні, 11:25
Війна обірвала життя Героя Василя Куцика з Волині
Сьогодні, 10:44