П’яний молодик столом розтрощив вітрину в центрі Луцька
Сьогодні, 10:13
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вчинення хуліганства у центрі Луцька.
Учора близько 19:00 в Луцьку на вулиці Лесі Українки 27-річний молодик розбив вітрину одного із закладів, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
На місце виїхала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Поліцейські з’ясували, що чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, кинув стіл у вікно вітрини та розбив її.
За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає передбачає штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до п’яти років, або обмеженням волі на той самий строк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Учора близько 19:00 в Луцьку на вулиці Лесі Українки 27-річний молодик розбив вітрину одного із закладів, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
На місце виїхала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Поліцейські з’ясували, що чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, кинув стіл у вікно вітрини та розбив її.
За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає передбачає штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до п’яти років, або обмеженням волі на той самий строк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Війна обірвала життя Героя Василя Куцика з Волині
Сьогодні, 10:44
П’яний молодик столом розтрощив вітрину в центрі Луцька
Сьогодні, 10:13
ГУР вполював «Маґурою» російського «Тунця» у Криму
Сьогодні, 09:54
Волиняни провели в останню путь Героя Василя Канюку
Сьогодні, 09:08