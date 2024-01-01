П’яний молодик столом розтрощив вітрину в центрі Луцька

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактому центрі Луцька.Учора близько 19:00 в Луцьку на вулиці Лесі Українки 27-річний молодик розбив вітрину одного із закладів, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.На місце виїхала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Поліцейські з’ясували, що чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, кинув стіл у вікно вітрини та розбив її.За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає передбачає штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до п’яти років, або обмеженням волі на той самий строк.