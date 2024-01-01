На Волині через пустощі чотирирічного хлопчика згоріла господарська будівля
Сьогодні, 12:19
Вчора. 17 серпня, через дитячі пустощі з вогнем у селі Кульчин Луцького району згоріла господарча споруда, на щастя, діти не постраждали.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення про пожежу надійшло до служби 101 о 20:27. Одразу на місце події направлено черговий караул 25 Державної пожежно-рятувальної частини та Добровільну пожежну команду с.Жидичин.
Під час розслідування причин виникнення пожежі встановлено, що займання відбулось через дитячі пустощі з вогнем 4-ох річного хлопчика, який проживав у будинку поряд.
Вогнем знищено господарську споруду та пошкоджено солому.
В присутності батьків рятувальники провели інформаційно-профілактичну роз'яснювальну роботу з дітками, які причетні до виникнення пожежі, а також вручили цікаві книги про правила безпеки від UNICEF.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення про пожежу надійшло до служби 101 о 20:27. Одразу на місце події направлено черговий караул 25 Державної пожежно-рятувальної частини та Добровільну пожежну команду с.Жидичин.
Під час розслідування причин виникнення пожежі встановлено, що займання відбулось через дитячі пустощі з вогнем 4-ох річного хлопчика, який проживав у будинку поряд.
Вогнем знищено господарську споруду та пошкоджено солому.
В присутності батьків рятувальники провели інформаційно-профілактичну роз'яснювальну роботу з дітками, які причетні до виникнення пожежі, а також вручили цікаві книги про правила безпеки від UNICEF.
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