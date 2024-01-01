На Волині через пустощі чотирирічного хлопчика згоріла господарська будівля

На Волині через пустощі чотирирічного хлопчика згоріла господарська будівля
Вчора. 17 серпня, через дитячі пустощі з вогнем у селі Кульчин Луцького району згоріла господарча споруда, на щастя, діти не постраждали.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Повідомлення про пожежу надійшло до служби 101 о 20:27. Одразу на місце події направлено черговий караул 25 Державної пожежно-рятувальної частини та Добровільну пожежну команду с.Жидичин.

Під час розслідування причин виникнення пожежі встановлено, що займання відбулось через дитячі пустощі з вогнем 4-ох річного хлопчика, який проживав у будинку поряд.

Вогнем знищено господарську споруду та пошкоджено солому.
На Волині через пустощі чотирирічного хлопчика згоріла господарська будівля

В присутності батьків рятувальники провели інформаційно-профілактичну роз'яснювальну роботу з дітками, які причетні до виникнення пожежі, а також вручили цікаві книги про правила безпеки від UNICEF.

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Теги: Волинь, рятувальники, діти, пожежа
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