«Напали без пояснень»: лучанина побили четверо невідомих. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО

«Напали без пояснень»: лучанина побили четверо невідомих. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку четверо невідомих напали місцевого жителя Олександра. Чоловіка побили та запшикали балончиком.

Про це журналістам ВолиньPost розповів сам потерпілий.

Зі слів Олександра, прикра ситуація сталася у суботу, 17 серпня, близько 21:20, на проспекті президента Грушевського, поблизу залізничного вокзалу.

Потерпілий саме вийшов з супермаркету та сів на підвіконня цього магазину. Раптом до нього підійшла компанія людей: четверо чоловіків та жінка.

Один з них без пояснень вдарив Олександра по голові, від чого він впав. Коли ж піднявся, йому в обличчя пшикнули балончиком, від чого потерпілий частково втратив можливість бачити. Бійка продовжилася, і зі слів чоловіка, тривала близько 6 хвилин.

Олександр кричав про допомогу, але ніхто на його прохання викликати поліцію не відгукнувся. Згодом чоловіку вдалося самому викликати правоохоронців.

«Я взяв телефон, почав дзвонити. Вони кинулися розбігатися. Один з них втік зразу. Ще один з дівчиною сіли в автомобіль марки Мерседес і поїхали, але встиг продиктувати поліції номер машини. Ще двох мені вдалося затримати», – розповідає чоловік.

Олександр зняв побої. В медзакладі йому діагностували стурус головного мозку та хімічний опік очей. Чоловік також написав заяву у поліцію.
Висновок лікарів
Висновок лікарів

Обурило Олександра те, що двоє з нападників нібито – службові особи однієї з держустанов міста. Тож, ми надалі будемо слідкувати за цією історією та спробуємо розібратися, чи дійсно до побиття причетні державні службовці.

Постраждалий надав нам відео, яке зняли працівники аптеки, що стали очевидцями ситуації.


У Головному управлінні національної поліції зазначили, що на місці працювала слідчо-оперативна Луцького РУП. Особи, причетні до інциденту, встановлені. Нині за цим фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, досудове розслідування триває.

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Теги: Побиття, Луцьк
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