Ворог окупував Миколаївку на Донеччині, - Deep State
Сьогодні, 14:29
17 серпня російські військові окупували Миколаївку у Краматорському районі Донецької області.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Deep State.
Окрім цього, російські окупанти просунулися біля Водяного Новожеланного та Желанного.
Противника відкинули біля села Отруба Курської області.
Нагадаємо, що через в'язницю в Сумах пройшли 320 російських військовополонених з Курської області. Керівник закладу каже, що 80% — призовники.
Як вказує NYT, нині просування українців на Курщині призупинилося, адже далі від кордону розташовані вже краще підготовлені російські війська, а втім, призовників все ще беруть у полон.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Deep State.
Окрім цього, російські окупанти просунулися біля Водяного Новожеланного та Желанного.
Противника відкинули біля села Отруба Курської області.
Нагадаємо, що через в'язницю в Сумах пройшли 320 російських військовополонених з Курської області. Керівник закладу каже, що 80% — призовники.
Як вказує NYT, нині просування українців на Курщині призупинилося, адже далі від кордону розташовані вже краще підготовлені російські війська, а втім, призовників все ще беруть у полон.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ворог окупував Миколаївку на Донеччині, - Deep State
Сьогодні, 14:29
«Напали без пояснень»: лучанина побили четверо невідомих. ВІДЕО
Сьогодні, 12:25