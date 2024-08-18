Ворог окупував Миколаївку на Донеччині, - Deep State

Ворог окупував Миколаївку на Донеччині, - Deep State
17 серпня російські військові окупували Миколаївку у Краматорському районі Донецької області.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Deep State.

Окрім цього, російські окупанти просунулися біля Водяного Новожеланного та Желанного.

Противника відкинули біля села Отруба Курської області.

Нагадаємо, що через в'язницю в Сумах пройшли 320 російських військовополонених з Курської області. Керівник закладу каже, що 80% — призовники.

Як вказує NYT, нині просування українців на Курщині призупинилося, адже далі від кордону розташовані вже краще підготовлені російські війська, а втім, призовників все ще беруть у полон.

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Теги: села, окупація
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