Ворог окупував Миколаївку на Донеччині, - Deep State





Про це повідомляє



Окрім цього, російські окупанти просунулися біля Водяного Новожеланного та Желанного.



Противника відкинули біля села Отруба Курської області.



Нагадаємо, що через в'язницю в Сумах пройшли 320 російських військовополонених з Курської області. Керівник закладу каже, що 80% — призовники.



Як вказує NYT, нині просування українців на Курщині призупинилося, адже далі від кордону розташовані вже краще підготовлені російські війська, а втім, призовників все ще беруть у полон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 17 серпня російські військові окупували Миколаївку у Краматорському районі Донецької області.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Deep State.Окрім цього, російські окупанти просунулися біля Водяного Новожеланного та Желанного.Противника відкинули біля села Отруба Курської області.Нагадаємо, що через в'язницю в Сумах пройшли 320 російських військовополонених з Курської області. Керівник закладу каже, що 80% — призовники.Як вказує NYT, нині просування українців на Курщині призупинилося, адже далі від кордону розташовані вже краще підготовлені російські війська, а втім, призовників все ще беруть у полон.

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