Росія за тиждень застосувала проти України понад 40 ракет, 750 КАБів та 200 ударних дронів

Росія за тиждень застосувала проти України понад 40 ракет, 750 КАБів та 200 ударних дронів
Володимир Зеленський під час відеозвернення заявив, що за цей тиждень Росія випустила по Україні 40 ракет, 750 КАБів та 200 ударних дронів.

Про це пише LB.ua.

"Росія завжди знає, куди б’є своїми ракетами та бомбами, і це свідомий та цілеспрямований російський терор", — зазначив Президент.

За словами Зеленського, понад 40 ракет різних типів, 750 керованих авіаційних бомб та 200 ударних БПЛА різних типів росіяни застосували проти мирних міст і сіл України протягом цього тижня.

"За такий терор окупант має відповідати перед судом та історією і вже відповідає перед силою наших воїнів. Усіх тих українців і українок, які повертають справедливість, які знищують окупанта й захищають наші позиції. Саме так захищають, як потрібно для збереження української незалежності й досягнення наших завдань", — додає Зеленський.

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Теги: Росія, Україна, війна
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