«Шлях додому»: МВС України представило фільм про повернення до життя звільнених з полону бійців
Сьогодні, 17:12
З російського полону вдалося повернути 699 бійців системи Міністерства внутрішніх справ України.
Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко 15 серпня під час спільного брифінгу з представниками Міністерства оборони України, СБУ, ГУР, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, СЗР, Уповноваженим Верховної Ради з прав людини.
Під час останнього обміну, який відбувся 17 липня 2024 року, вдалося повернути додому 95 Героїв, серед них – 21 нацгвардієць та 5 прикордонників. Більшість з них знаходилася у російському полоні з 2022 року.
Після того, як бійці опиняються на Батьківщині – їх одразу ж передають в медичний заклад для оперативного огляду. У разі потреби особливо важких госпіталізують для надання невідкладної медичної допомоги.
Після проходження лікарського огляду та гігієнічних заходів наших Героїв чекає вечеря. Далі – реінтеграційні та постізоляційні заходи в медцентрах МВС України, зокрема відновлення документів та реабілітація під наглядом психологів й провідних спеціалістів. Огляд терапевта, стоматолога, хірурга.
Реабілітація та відновлення військовослужбовців – пріоритет для Міністерства внутрішніх справ України. Зробимо усе, аби повернути хлопців до повноцінного життя.
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Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко 15 серпня під час спільного брифінгу з представниками Міністерства оборони України, СБУ, ГУР, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, СЗР, Уповноваженим Верховної Ради з прав людини.
Під час останнього обміну, який відбувся 17 липня 2024 року, вдалося повернути додому 95 Героїв, серед них – 21 нацгвардієць та 5 прикордонників. Більшість з них знаходилася у російському полоні з 2022 року.
Після того, як бійці опиняються на Батьківщині – їх одразу ж передають в медичний заклад для оперативного огляду. У разі потреби особливо важких госпіталізують для надання невідкладної медичної допомоги.
Після проходження лікарського огляду та гігієнічних заходів наших Героїв чекає вечеря. Далі – реінтеграційні та постізоляційні заходи в медцентрах МВС України, зокрема відновлення документів та реабілітація під наглядом психологів й провідних спеціалістів. Огляд терапевта, стоматолога, хірурга.
Реабілітація та відновлення військовослужбовців – пріоритет для Міністерства внутрішніх справ України. Зробимо усе, аби повернути хлопців до повноцінного життя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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