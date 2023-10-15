На Львівщині дерево впало на вагон приміського поїзда — є травмовані пасажири та залізничники

На Львівщині дерево впало на вагон приміського поїзда — є травмовані пасажири та залізничники
Унаслідок шторму у Стрийському районі Львівської області дерево впало на вагон приміського поїзда №6424 Стрий — Івано-Франківськ. Унаслідок інциденту є травмовані пасажири та залізничники.

Про це повідомили в «Укрзалізниці», пише Громадське.

Там зазначили, що всі постраждалі оперативно отримали першу допомогу. Чотирьох пасажирів з різаними травмами забрала «швидка» — їхньому життю травми не загрожують.

Поїзд №6424 уже продовжує рух із затримкою в 1 годину 42 хвилини. Пасажирів пересадили з ушкодженого вагона до резервного, який залізничники оперативно приєднали під час стоянки.

«Штормове попередження наразі шириться регіонами, тож просимо уважно слідкувати за попередженнями синоптиків. Поїзди “Укрзалізниці” продовжують рух попри негоду», — додали в компанії.

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Теги: дерево, Львів, потяг
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