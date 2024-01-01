Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 серпня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 19 серпня



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза.



Вітер південно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 17-19°, вдень 30-32°.



Волинська Область



Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза.



Вітер південно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 19 серпня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза.Вітер південно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 17-19°, вдень 30-32°.Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза.Вітер південно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію