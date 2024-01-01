Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 серпня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 19 серпня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 19 серпня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 17-19°, вдень 30-32°.
Волинська Область
Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 19 серпня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 17-19°, вдень 30-32°.
Волинська Область
Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°.
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