У понеділок, 19 серпня, повертаються графіки відключень світла на Волині: подробиці





Про це інформує "Укренерго".



Зазначається, що завтра ввечері діятиме лише одна черга відключень.



"Завтра, 19 серпня, з 17:00 до 21:00 буде застосовуватись одна черга відключень. В інші години - без обмежень. Причина застосування заходів обмеження – зростання споживання через спеку", - повідомили в "Укренерго".



Актуальні графіки відключень світла для вашої черги можна подивитися на сайті "Волиньобленерго" за цим





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 19 серпня, в Україні знову будуть вимикати електропостачання для споживачів. Причина застосування заходів обмеження - зростання споживання через спеку.Про це інформує "Укренерго".Зазначається, що завтра ввечері діятиме лише одна черга відключень."Завтра, 19 серпня, з 17:00 до 21:00 буде застосовуватись одна черга відключень. В інші години - без обмежень. Причина застосування заходів обмеження – зростання споживання через спеку", - повідомили в "Укренерго".Актуальні графіки відключень світла для вашої черги можна подивитися на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням

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