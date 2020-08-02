На Світязі здешевшали легендарні пончики

На Світязі здешевшали легендарні пончики
У курортному серці Волині впали ціни на легендарний смаколик – світязький пончик.

Про це журналістам сайту «Конкурент» розповіла одна з продавчинь.

Жінка зазначає, що зараз трохи впали ціни, адже поменшало відпочивальників.

«Я зрання встаю їх робити і вгадати не можна, чи всі розкуплять. Тому й ціна менша, щоб охочіше брали», – розповіла пан Олена.

Вона додала: смаколик роблять з різними начинками – ожина-малина, смородина-малина, ожина-смородина, малина, згущене молоко, шоколад, мак.

Ціна на таке задоволення становить 40 гривень. Проте вдалось знайти й дешевші – по 35 гривень за пончик. Щоправда, останні розкуповують дуже швидко, та й вибір начинок більше.

Дорожчі ціни у панянок, які ходять пляжем, а дешевші – у людей які мають, так би мовити, стаціонарну точку продажу.

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Теги: пончики, Світязь, ціна
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