Вони зробили його зіркою: чотири легендарні ролі Алена Делона
18 серпень, 23:19
Ален Делон почав зніматися в кіно 1957 році, не мав спеціальної освіти та навчався всьому просто на майданчику. Однак Делон зміг досягти світового визнання і всі ці роки брав участь у величезній кількості проєктів, а також з'являвся на телебаченні і грав у театрі.
Однак найзнаковішими роботами в кар'єрі Делона стали чотири картини, які зробили його всесвітньо відомим. Всі ці роботи вийшли у 60-х роках, коли його кар'єра була на піку розквіту, передає ТСН.
"На яскравому сонці", 1960 рік
Це одна з перших екранізацій роману Патриції Гайсміт про Містера Ріплі. Головний герой — Том Ріплі — прямує до Італії, щоб повернути сина мільярдера додому та отримати за це хороші гроші. Але в результаті він вбиває нового друга і краде його особистість.
"Рокко та його брати", 1960 рік
Овдовіла мати і четверо її синів вирішують переїхати з бідного сицилійського села до Мілана, де мешкає п'ятий син. У пошуках ліпшого життя та гідного заробітку брати не бояться жодної роботи. Поступово кожен знаходить своє місце у житті. Але стосунки у колись згуртованій родині розколюються з появою дівчини на ім'я Надя.
"Леопард", 1963 рік
Дія фільму розгортається в Італії та охоплює сицилійську аристократію й часи Рісорджіменто. Фільм знятий за мотивами роману "Леопард" князя Джузеппе Томазі ді Лампедуза.
"Чорний тюльпан" 1964 рік
Це вільна інтерпретація роману Александра Дюма. У фільмі розповідається про період, що передував Французькій революції. В цей час навидить страх таємничий розбійник у масці, чиїм фірмовим знаком став чорний тюльпан. Він невловимий, загадковий, прекрасний вершник і геній фехтування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Однак найзнаковішими роботами в кар'єрі Делона стали чотири картини, які зробили його всесвітньо відомим. Всі ці роботи вийшли у 60-х роках, коли його кар'єра була на піку розквіту, передає ТСН.
"На яскравому сонці", 1960 рік
Це одна з перших екранізацій роману Патриції Гайсміт про Містера Ріплі. Головний герой — Том Ріплі — прямує до Італії, щоб повернути сина мільярдера додому та отримати за це хороші гроші. Але в результаті він вбиває нового друга і краде його особистість.
"Рокко та його брати", 1960 рік
Овдовіла мати і четверо її синів вирішують переїхати з бідного сицилійського села до Мілана, де мешкає п'ятий син. У пошуках ліпшого життя та гідного заробітку брати не бояться жодної роботи. Поступово кожен знаходить своє місце у житті. Але стосунки у колись згуртованій родині розколюються з появою дівчини на ім'я Надя.
"Леопард", 1963 рік
Дія фільму розгортається в Італії та охоплює сицилійську аристократію й часи Рісорджіменто. Фільм знятий за мотивами роману "Леопард" князя Джузеппе Томазі ді Лампедуза.
"Чорний тюльпан" 1964 рік
Це вільна інтерпретація роману Александра Дюма. У фільмі розповідається про період, що передував Французькій революції. В цей час навидить страх таємничий розбійник у масці, чиїм фірмовим знаком став чорний тюльпан. Він невловимий, загадковий, прекрасний вершник і геній фехтування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
19 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Вони зробили його зіркою: чотири легендарні ролі Алена Делона
18 серпень, 23:19
На Світязі здешевшали легендарні пончики
18 серпень, 22:16
У понеділок, 19 серпня, повертаються графіки відключень світла на Волині: подробиці
18 серпень, 21:12
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Микола Лютяниця
18 серпень, 20:35