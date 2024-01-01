Вони зробили його зіркою: чотири легендарні ролі Алена Делона

Ален Делон почав зніматися в кіно 1957 році, не мав спеціальної освіти та навчався всьому просто на майданчику. Однак Делон зміг досягти світового визнання і всі ці роки брав участь у величезній кількості проєктів, а також з'являвся на телебаченні і грав у театрі.



Однак найзнаковішими роботами в кар'єрі Делона стали чотири картини, які зробили його всесвітньо відомим. Всі ці роботи вийшли у 60-х роках, коли його кар'єра була на піку розквіту, передає



"На яскравому сонці", 1960 рік



Це одна з перших екранізацій роману Патриції Гайсміт про Містера Ріплі. Головний герой — Том Ріплі — прямує до Італії, щоб повернути сина мільярдера додому та отримати за це хороші гроші. Але в результаті він вбиває нового друга і краде його особистість.



"Рокко та його брати", 1960 рік



Овдовіла мати і четверо її синів вирішують переїхати з бідного сицилійського села до Мілана, де мешкає п'ятий син. У пошуках ліпшого життя та гідного заробітку брати не бояться жодної роботи. Поступово кожен знаходить своє місце у житті. Але стосунки у колись згуртованій родині розколюються з появою дівчини на ім'я Надя.



"Леопард", 1963 рік



Дія фільму розгортається в Італії та охоплює сицилійську аристократію й часи Рісорджіменто. Фільм знятий за мотивами роману "Леопард" князя Джузеппе Томазі ді Лампедуза.



"Чорний тюльпан" 1964 рік



Це вільна інтерпретація роману Александра Дюма. У фільмі розповідається про період, що передував Французькій революції. В цей час навидить страх таємничий розбійник у масці, чиїм фірмовим знаком став чорний тюльпан. Він невловимий, загадковий, прекрасний вершник і геній фехтування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! почав зніматися в кіно 1957 році, не мав спеціальної освіти та навчався всьому просто на майданчику. Однак Делон зміг досягти світового визнання і всі ці роки брав участь у величезній кількості проєктів, а також з'являвся на телебаченні і грав у театрі.Однак найзнаковішими роботами в кар'єрі Делона стали чотири картини, які зробили його всесвітньо відомим. Всі ці роботи вийшли у 60-х роках, коли його кар'єра була на піку розквіту, передає ТСН Це одна з перших екранізацій роману Патриції Гайсміт про Містера Ріплі. Головний герой — Том Ріплі — прямує до Італії, щоб повернути сина мільярдера додому та отримати за це хороші гроші. Але в результаті він вбиває нового друга і краде його особистість.Овдовіла мати і четверо її синів вирішують переїхати з бідного сицилійського села до Мілана, де мешкає п'ятий син. У пошуках ліпшого життя та гідного заробітку брати не бояться жодної роботи. Поступово кожен знаходить своє місце у житті. Але стосунки у колись згуртованій родині розколюються з появою дівчини на ім'я Надя.Дія фільму розгортається в Італії та охоплює сицилійську аристократію й часи Рісорджіменто. Фільм знятий за мотивами роману "Леопард" князя Джузеппе Томазі ді Лампедуза.Це вільна інтерпретація роману Александра Дюма. У фільмі розповідається про період, що передував Французькій революції. В цей час навидить страх таємничий розбійник у масці, чиїм фірмовим знаком став чорний тюльпан. Він невловимий, загадковий, прекрасний вершник і геній фехтування.

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