Вони зробили його зіркою: чотири легендарні ролі Алена Делона

Вони зробили його зіркою: чотири легендарні ролі Алена Делона
Ален Делон почав зніматися в кіно 1957 році, не мав спеціальної освіти та навчався всьому просто на майданчику. Однак Делон зміг досягти світового визнання і всі ці роки брав участь у величезній кількості проєктів, а також з'являвся на телебаченні і грав у театрі.

Однак найзнаковішими роботами в кар'єрі Делона стали чотири картини, які зробили його всесвітньо відомим. Всі ці роботи вийшли у 60-х роках, коли його кар'єра була на піку розквіту, передає ТСН.

"На яскравому сонці", 1960 рік

Це одна з перших екранізацій роману Патриції Гайсміт про Містера Ріплі. Головний герой — Том Ріплі — прямує до Італії, щоб повернути сина мільярдера додому та отримати за це хороші гроші. Але в результаті він вбиває нового друга і краде його особистість.

"Рокко та його брати", 1960 рік

Овдовіла мати і четверо її синів вирішують переїхати з бідного сицилійського села до Мілана, де мешкає п'ятий син. У пошуках ліпшого життя та гідного заробітку брати не бояться жодної роботи. Поступово кожен знаходить своє місце у житті. Але стосунки у колись згуртованій родині розколюються з появою дівчини на ім'я Надя.

"Леопард", 1963 рік

Дія фільму розгортається в Італії та охоплює сицилійську аристократію й часи Рісорджіменто. Фільм знятий за мотивами роману "Леопард" князя Джузеппе Томазі ді Лампедуза.

"Чорний тюльпан" 1964 рік

Це вільна інтерпретація роману Александра Дюма. У фільмі розповідається про період, що передував Французькій революції. В цей час навидить страх таємничий розбійник у масці, чиїм фірмовим знаком став чорний тюльпан. Він невловимий, загадковий, прекрасний вершник і геній фехтування.

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Теги: Ален Делон, ролі
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