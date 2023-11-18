Найбільше здорожчав цукор: як змінились ціни на Волині
Сьогодні, 01:30
За місяць ціни на споживчих ринках області зросли на 0,8%. Найбільше підвищилася ціна на цукор. В липні він здорожчав на 14,7%.
Загалом від початку року їжа та напої на Волині здорожчали на 4,3%, повідомили в обласному управлінні статистики, передає Суспільне.
Окрім цукру в області також здорожчали: соняшникова олія (+4,1%), макаронні вироби (+3,8%), яловичина та телятина, масло (+3,1%), хліб (+2,6%), фрукти (+1,9%), кисломолочну продукцію, сири і сметана.
Водночас, говорять в управлінні статистики, на споживчих ринках області дещо подешевшали: овочі (-14,3%), яйця (-12,1%), сало, м'ясо птиці, риба та продукти з риби (-0,9%).
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Загалом від початку року їжа та напої на Волині здорожчали на 4,3%, повідомили в обласному управлінні статистики, передає Суспільне.
Окрім цукру в області також здорожчали: соняшникова олія (+4,1%), макаронні вироби (+3,8%), яловичина та телятина, масло (+3,1%), хліб (+2,6%), фрукти (+1,9%), кисломолочну продукцію, сири і сметана.
Водночас, говорять в управлінні статистики, на споживчих ринках області дещо подешевшали: овочі (-14,3%), яйця (-12,1%), сало, м'ясо птиці, риба та продукти з риби (-0,9%).
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