Найбільше здорожчав цукор: як змінились ціни на Волині





Загалом від початку року їжа та напої на Волині здорожчали на 4,3%, повідомили в обласному управлінні статистики, передає



Окрім цукру в області також здорожчали: соняшникова олія (+4,1%), макаронні вироби (+3,8%), яловичина та телятина, масло (+3,1%), хліб (+2,6%), фрукти (+1,9%), кисломолочну продукцію, сири і сметана.



Водночас, говорять в управлінні статистики, на споживчих ринках області дещо подешевшали: овочі (-14,3%), яйця (-12,1%), сало, м'ясо птиці, риба та продукти з риби (-0,9%).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За місяць ціни на споживчих ринках області зросли на 0,8%. Найбільше підвищилася ціна на цукор. В липні він здорожчав на 14,7%.Загалом від початку року їжа та напої на Волині здорожчали на 4,3%, повідомили в обласному управлінні статистики, передає Суспільне Окрім цукру в області також здорожчали: соняшникова олія (+4,1%), макаронні вироби (+3,8%), яловичина та телятина, масло (+3,1%), хліб (+2,6%), фрукти (+1,9%), кисломолочну продукцію, сири і сметана.Водночас, говорять в управлінні статистики, на споживчих ринках області дещо подешевшали: овочі (-14,3%), яйця (-12,1%), сало, м'ясо птиці, риба та продукти з риби (-0,9%).

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