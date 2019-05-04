Чи можна забирати із собою речі зі цвинтаря: що на це каже священник
Сьогодні, 03:11
Серед українців існує думка, що нібито на цвинтарі нічого не можна підіймати та забирати із собою. Мовляв, можна накликати біду.
Чи так це - розповів у своєму TikTok священник Олексій Філюк, передає ТСН.
Священник називає забобонами повір'я і прикмети про те, що в жодному разі не можна забирати з собою нічого з цвинтаря, а якщо щось впало, то це підіймати не варто.
"Якщо щось упало - забирайте, бо то ваша особиста річ. Не бійтеся. Не вірте у забобони. Вірте у святого Бога. Те, що впало, хай не пропаде, а вам живим знадобиться. З Богом. І менше забобонів", - наголошує священник.
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Чи так це - розповів у своєму TikTok священник Олексій Філюк, передає ТСН.
Священник називає забобонами повір'я і прикмети про те, що в жодному разі не можна забирати з собою нічого з цвинтаря, а якщо щось впало, то це підіймати не варто.
"Якщо щось упало - забирайте, бо то ваша особиста річ. Не бійтеся. Не вірте у забобони. Вірте у святого Бога. Те, що впало, хай не пропаде, а вам живим знадобиться. З Богом. І менше забобонів", - наголошує священник.
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