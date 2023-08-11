Невибагливі «Гноми» та плодовиті «Дюшеси»: як лучанин вирощує помідори

Юрій Сирота майже 30 років вирощує різні сорти томатів. Цьогоріч господар виростив орієнтовно 400 кущів помідорів. Свою колекцію щороку поповнює новими сортами.



Як розповів



Цього року вперше висадив помідори "Гноми", які, з його слів, є невибагливими у догляді.



"В цьому році я вирощував 15 сортів "Гномів". Перший рік вирощував їх. Щось вдалося, щось не вдалося, но більшість помідорів-гномів – це досить хороші помідори", — зазначив чоловік.



Юрій Сирота за фахом філолог. Вирощуванням помідорів захопився у 90-ті, а навчив його цієї справи тесть-агроном.



Перший врожай цього року господар зібрав наприкінці липня.



"Перший помідор, який дозрів з усіх помідорів, які у мене є — це був "Іришка". І після нього, пішов дозрівати уже "Черрі". Уже немає першої кисті, повністю зійшла. На смак дуже хороший помідор. На врожай прекрасний помідор", — розповів чоловік.



Новий сорт томатів "Дюшес" — один із найплодовитіших у колекції лучанина. Скільки кілограм вдасться зібрати з одного куща, каже Юрій Сирота, поки не знає.



"Не витримують гілочки, хоча по величині він низькорослий і казалось би не повинен бути підв’язаний. Можна попробувати "Дюшес"він чи не "Дюшес". Ульотний, без води, скоріше як банан", — сказав чоловік.



Також серед нових сортів є середньопізній томат "Перцевидний чорний", котрий за формою дійсно нагадує перець.



"Тоже не пробував ще. Не поганий сорт. На смак не знаю який буде. По урожайності не сказав би, що він "ахті", но хватає зав’язі, як для наших широт", — розповів господар.



Вирощує помідори Юрій різними способами, зокрема розсадним і безрозсадним. Цей рядок помідорів на відкритому ґрунті, вирощений із насіння "Три серця".



"Оце йде другий помідор — колір, а от вже чорний помідор, бачите. І рожевий помідор – це всі помідори з одної колекції", — зазначив лучанин.



Зі слів Юрія Сироти, залежно від сорту помідори дозрівають за півтора-два місяці. Для хорошого врожаю, томати треба ростити у правильних умовах: підживлювати та пасинкувати.



"Ми помідор садимо як правило в середині травня. Травень, червень, липень: 50-55 днів і помідор у вас буде. Є помідори ранні, середньоранні, середньопізні, пізні. В залежності від того, який цей помідор, строк дозрівання у цього буде інакший", — сказав чоловік.



За два тижні Юрію Сироті вдалося зібрати 150 кілограмів томатів. Недозрілі помідори господар радить зберігати в теплому, сухому та темному місці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучанинмайже 30 років вирощує різні сорти томатів. Цьогоріч господар виростив орієнтовно 400 кущів помідорів. Свою колекцію щороку поповнює новими сортами.Як розповів Суспільному 66-річний чоловік, у його теплиці знайдуться помідори різного кольору, форми та величини. У колекції має 54 сорти томатів, серед них 32 — це нові.Цього року вперше висадив помідори "Гноми", які, з його слів, є невибагливими у догляді."В цьому році я вирощував 15 сортів "Гномів". Перший рік вирощував їх. Щось вдалося, щось не вдалося, но більшість помідорів-гномів – це досить хороші помідори", — зазначив чоловік.Юрій Сирота за фахом філолог. Вирощуванням помідорів захопився у 90-ті, а навчив його цієї справи тесть-агроном.Перший врожай цього року господар зібрав наприкінці липня."Перший помідор, який дозрів з усіх помідорів, які у мене є — це був "Іришка". І після нього, пішов дозрівати уже "Черрі". Уже немає першої кисті, повністю зійшла. На смак дуже хороший помідор. На врожай прекрасний помідор", — розповів чоловік.Новий сорт томатів "Дюшес" — один із найплодовитіших у колекції лучанина. Скільки кілограм вдасться зібрати з одного куща, каже Юрій Сирота, поки не знає."Не витримують гілочки, хоча по величині він низькорослий і казалось би не повинен бути підв’язаний. Можна попробувати "Дюшес"він чи не "Дюшес". Ульотний, без води, скоріше як банан", — сказав чоловік.Також серед нових сортів є середньопізній томат "Перцевидний чорний", котрий за формою дійсно нагадує перець."Тоже не пробував ще. Не поганий сорт. На смак не знаю який буде. По урожайності не сказав би, що він "ахті", но хватає зав’язі, як для наших широт", — розповів господар.Вирощує помідори Юрій різними способами, зокрема розсадним і безрозсадним. Цей рядок помідорів на відкритому ґрунті, вирощений із насіння "Три серця"."Оце йде другий помідор — колір, а от вже чорний помідор, бачите. І рожевий помідор – це всі помідори з одної колекції", — зазначив лучанин.Зі слів Юрія Сироти, залежно від сорту помідори дозрівають за півтора-два місяці. Для хорошого врожаю, томати треба ростити у правильних умовах: підживлювати та пасинкувати."Ми помідор садимо як правило в середині травня. Травень, червень, липень: 50-55 днів і помідор у вас буде. Є помідори ранні, середньоранні, середньопізні, пізні. В залежності від того, який цей помідор, строк дозрівання у цього буде інакший", — сказав чоловік.За два тижні Юрію Сироті вдалося зібрати 150 кілограмів томатів. Недозрілі помідори господар радить зберігати в теплому, сухому та темному місці.

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