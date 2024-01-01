Староста сіл на Волині склала повноваження
Сьогодні, 08:20
тароста сіл Глухи і Текля Дубечненської громади Людмила Бобелюк склала повноваження.
Про це пише Район.Стара Вижівка з посиланням на рішення сесії Дубечненської сільської ради «Про дострокове припинення повноважень старости села Глухи, села Текля Дубечненської сільської ради Людмили Бобелюк».
Людмилу Бобелюк звільнили за угодою сторін на підставі її звернення з особистою заявою про складення повноважень старости від 23 липня 2024 року.
Окрім того, її виключили з персонального складу виконавчого комітету Дубечненської сільської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Район.Стара Вижівка з посиланням на рішення сесії Дубечненської сільської ради «Про дострокове припинення повноважень старости села Глухи, села Текля Дубечненської сільської ради Людмили Бобелюк».
Людмилу Бобелюк звільнили за угодою сторін на підставі її звернення з особистою заявою про складення повноважень старости від 23 липня 2024 року.
Окрім того, її виключили з персонального складу виконавчого комітету Дубечненської сільської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Де сьогодні у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК
Сьогодні, 09:20
Уночі ППО збила всі «шахеди», які запустила росія
Сьогодні, 09:00
Староста сіл на Волині склала повноваження
Сьогодні, 08:20
На Волині - нашестя гусениць
Сьогодні, 05:17