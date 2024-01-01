Староста сіл на Волині склала повноваження

Староста сіл на Волині склала повноваження
тароста сіл Глухи і Текля Дубечненської громади Людмила Бобелюк склала повноваження.

Про це пише Район.Стара Вижівка з посиланням на рішення сесії Дубечненської сільської ради «Про дострокове припинення повноважень старости села Глухи, села Текля Дубечненської сільської ради Людмили Бобелюк».

Людмилу Бобелюк звільнили за угодою сторін на підставі її звернення з особистою заявою про складення повноважень старости від 23 липня 2024 року.

Окрім того, її виключили з персонального складу виконавчого комітету Дубечненської сільської ради.

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Теги: староста, звільнення
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