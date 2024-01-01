Староста сіл на Волині склала повноваження

Людмила Бобелюк склала повноваження.



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Людмилу Бобелюк звільнили за угодою сторін на підставі її звернення з особистою заявою про складення повноважень старости від 23 липня 2024 року.



Окрім того, її виключили з персонального складу виконавчого комітету Дубечненської сільської ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! тароста сіл Глухи і Текля Дубечненської громадисклала повноваження.Про це пише Район.Стара Вижівка з посиланням на рішення сесії Дубечненської сільської ради «Про дострокове припинення повноважень старости села Глухи, села Текля Дубечненської сільської ради Людмили Бобелюк».Людмилу Бобелюк звільнили за угодою сторін на підставі її звернення з особистою заявою про складення повноважень старости від 23 липня 2024 року.Окрім того, її виключили з персонального складу виконавчого комітету Дубечненської сільської ради.

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