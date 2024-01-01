Уночі ППО збила всі «шахеди», які запустила росія
Сьогодні, 09:00
У ніч на 19 серпня російські окупанти завдали удару 11-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із Курського напрямку та Приморсько-Ахтарська – РФ.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами, авіацією та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях.
За добу, за даними Генштабу, було збито 57 безпілотників.
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Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами, авіацією та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях.
За добу, за даними Генштабу, було збито 57 безпілотників.
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