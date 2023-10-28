Поблизу Луцька зіткнулись два легковики: чоловіка затисло в авто
Сьогодні, 09:50
Вчора, 18 серпня, на Волині трапилася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися два автомобілі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
До Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Брище Луцького району трапилось зіткнення двох автомобілів та чоловіка затиснуло в автомобілі.
На місце події прибули рятувальники 2 державної пожежно-рятувальної частини м. Луцьк.
Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували потерпілого з автомобіля та передали працівникам медичної служби.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
До Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Брище Луцького району трапилось зіткнення двох автомобілів та чоловіка затиснуло в автомобілі.
На місце події прибули рятувальники 2 державної пожежно-рятувальної частини м. Луцьк.
Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували потерпілого з автомобіля та передали працівникам медичної служби.
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