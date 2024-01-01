У Луцькому районі родина вирощує 30 сортів винограду та 100 сортів хризантем

Андросюків із села Копачівка Луцького району вирощує 30 видів винограду та приблизно 100 сортів хризантем. Розведенням рослин зацікавились п'ять років тому.



Як розповіла Руслана, під час війни робота на квітковому полі та у винограднику заспокоює і дає можливість утримувати родину.



Наприкінці літа виноград "одягається", щоб його не з’їли комахи, розказує Андрій Андросюк. Долає: вирощування сортового винограду вимагає багато праці.



"В цьому році для винограду дуже сприятливі умови, виноград дозрів, мої сорти буквально на 20 днів раніше, ніж попередні роки. Виноград вирощуємо переважно для себе, трошки є в цьому році залишки винограду, вирішили трошки продати, так само продаємо саджанці", — говорить чоловік.



Усього в господарстві вирощують 30 сортів винограду, обирають такі, які витримують до -20-25 градусів морозу. Восени господар їх обрізає, але не укриває, адже частково лоза закриває паркан. Андрій додає: щоб отримати солодкий смак і великі грона, виноград потрібно обробляти від хвороб та шкідників.



"Планую трошки збільшувати, посадити трохи безкісточкових видів. В основному в таких виноградах гронах 600-800 грамів, є такі сорти до кілограма", — говорить господар.



Окрім винограду Андросюки вирощують іншу городину, розповідає господиня Руслана. Найбільші площі відведені для квітів. Тут – ділянка з сухоцвітами та майже дві тисячі кущів хризантем.



"Вийшла заміж, пішла в декретну відпустку і захотілося зробити біля хати красу, щоб завжди цвіли квіти. І це захоплення переросло у щось більше. І переросло з клумби біля хати — в масштаби у 20 соток", — каже жінка.



Для вирощування хризантем використовують агроволокно, крапельний полив та систематично підживлюють кущі, каже Руслана. Жінка щодня працює в полі по декілька годин, бо, говорить, любить цю роботу.



"У цьому році можу похвалитися – ми вперше всі практично посадили в горщечках, закопали для того, щоб не пересихала коренева система, бо тоді формується гарніше сама кулька хризантеми", — розповідає Руслана Андросюк.



Руслана каже: квіти починають квітнути в різний час, адже загалом на полі майже сотня сортів хризантем.



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