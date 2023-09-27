На Волині водій автівки у дворі будинку збив 3-річну дитину





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 18 серпня, на вулиці Ковельській у Володимирі.



25-річний житель Володимирського району, рухаючись у дворі будинку автомобілем Renault Megane, допустив наїзд на 3-річну дівчинку.



Внаслідок автопригоди малолітня отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.



Водій транспортного засобу тверезий.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Слідство триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом ДТП, у якій постраждала малолітня дитина.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 18 серпня, на вулиці Ковельській у Володимирі.25-річний житель Володимирського району, рухаючись у дворі будинку автомобілем Renault Megane, допустив наїзд на 3-річну дівчинку.Внаслідок автопригоди малолітня отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.Водій транспортного засобу тверезий.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Слідство триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію