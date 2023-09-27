На Волині водій автівки у дворі будинку збив 3-річну дитину

На Волині водій автівки у дворі будинку збив 3-річну дитину
На Волині слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом ДТП, у якій постраждала малолітня дитина.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 18 серпня, на вулиці Ковельській у Володимирі.

25-річний житель Володимирського району, рухаючись у дворі будинку автомобілем Renault Megane, допустив наїзд на 3-річну дівчинку.

Внаслідок автопригоди малолітня отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.

Водій транспортного засобу тверезий.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Слідство триває.


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Теги: Волинь, ДТП, дитина
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