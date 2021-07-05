На Волині батько під час конфлікту вбив 33-річного сина

На Волині батько під час конфлікту вбив 33-річного сина
У Ковельському районі поліцейські затримали чоловіка за нанесення тяжкого ушкодження сину, від якого той помер.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 18 серпня, до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що на приймальне відділення доставлено 33-річного мешканця села Чевель, що на Старовижівщині, з ножовим пораненням живота. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося, він помер.

Правоохоронці встановили, що наніс тілесні ушкодження чоловікові його батько – 60-річний житель цього ж села, під час конфлікту.

Зловмисника затримали за місцем проживання в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому вже оголошено про підозру за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.


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Теги: Волинь, батько, син, поліція
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