Волинські медики-рятувальники повернулись на ротацію з деокупованих територій

Волинські медики-рятувальники успішно завершили службу в межах ротації на деокупованих територіях.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Підполковник служби цивільного захисту, начальник сектору медичного забезпечення та медико-біологічного захисту ДСНС Волині, 66 днів ніс службу на Харківщині в межах ротації особового складу. Він здійснював заходи з координації дій медичних підрозділів, які супроводжують піротехнічні розрахунки ДСНС.Щодня, з самого ранку і до смерканку, в його обов'язки входило перевірка роботи та навчання більше 10 груп колег-медиків з різних регіонів держави, які виїжджають на місця роботи піротехніків ДСНС на деокупованих територіях. Робота піротехнічних груп надзвичайно небезпечна, отож у разі травмування потрібно негайно надати медичну допомогу колегам і потерпілим, зберегти їх здоров'я та життя.«Головне моє завдання — щоденна готовність медиків-рятувальників чітко та правильно застосувати свої знання у випадку потреби. Для цього проводили систематичні навчання з використання не тільки сучасних засобів та обладнанням, але й щодня тренувались щодо застосування медичних засобів та препаратів — турнікетів, пов*язок, бандажів тощо.Разом із, водієм-санітаром медико-санітарної частини ГУ ДСНС Волині, спецавтомобілем кожного дня долали по 250-300 км, а бувало і більше, адже наші формування працюють у різних містах та локаціях. Моїм колегам, які тут несли службу дещо раніше, доводилось надавати медичну допомогу потерпілим внаслідок воєнних дій, отож і ми були готові до роботи», - каже Петро Савчук.Час там тече по особливому: навкруги світить сонечко, спекотно, чути спів пташок, однак щомиті може бути смертельнонебезпечно — до лінії зіткнення зовсім недалеко, ворог щоденно атакує бомбами та іншими засобами ураження, нищить споруди, будинки. Звикнути до цього неможливо, можна тільки дещо адаптуватись. Постійно в засобах захисту, постійно у стані готовності.За 14 років служби в ДСНС для Петра Савчука це вже не перша ротація на Схід нашої держави — у 2014 році він виконував обов'язки із забезпечення медичного супроводу у зведеному загоні ДСНС України на Донеччині.Майже щовечора, коли є вільна хвилинка, він балакав зі своїми донькамита, дружиноюпо телефону — це допомагало трохи відволіктись та поринути у звиклу родинну атмосферу. Старша донька допомагала мамі по господарству, читала книжки та «підтягувала» точні науки, отож він, як батько, намагався її підтримати, налаштувати на важливу підготовку в період літніх канікул.До його втіхи, донька успішно склала іспити та вступила до обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв небесної Сотні. А меншу доньку довелось «відрядити» до бабусі, адже мама, капітан служби цивільного захисту, теж щодня на службі — працює в ГУ ДСНС Волині начальником відділення лікарської експертизи.Дівчата дуже сумували за своїми дружніми родинними посиденьками, а мама Петра терпляче чекала, поки син «завершить навчання з підвищення кваліфікації» у Києві. «Там дуже суворе керівництво, отож і не відпускає його додому навіть у вихідні» - їй навмисне не розповідали про відрядження Петра Савчука до його повернення, аби зайвий раз не хвилювати