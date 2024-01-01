На Волині нашестя гусениць





Ця гусінь завдає шкоди волинській природі п’ятий рік поспіль. На Ковель поширилася три роки тому. Якщо на дереві мінімум шість павутинних гнізд американського білого метелика, воно стрімко гине. Шкідник дуже агресивний, ідеться в сюжеті «12 Каналу», пише



Як розповідає директор комунального підприємства «Добробут» Ігор Михалевич, шкідник може заразити дерево повністю буквально за кілька днів. Із кожним роком американський білий метелик захоплює все нові площі.



В Ковелі до проблеми поставилися серйозно одразу. Як тільки шкідники з’явилися і почали поширюватися містом, дерева обрізали. «Гілля обрізали, вивозили в певну точку і спалювали. Інших методів фактично немає», – говорить Ігор Михалевич.



Пізніше комунальники удосконалили боротьбу й почали випалювати гусениць одразу на деревах. Це дозволяє виграти час. У машині комунальників завжди є вогнегасник на випадок, якщо вогонь почне неконтрольовано ширитися по дереву.



Тепер міська влада Ковеля, розуміючи серйозність проблеми, виділила гроші на ще один метод боротьби зі шкідником. Вдалося знайти кошти на спеціальні годівниці. Ці пристосування приманюють метеликів запахом, комахи прилипають до них і вже не мають змоги відкладати личинки.



«Було закуплено на 20 тисяч гривень годівниць. Це годівниці-приманки, за якими ведеться моніторинг. Коли збільшується кількість самців, то ми тоді більше стежимо за тими ділянками й починаємо випалювати», – каже директор комунального підприємства «Добробут» Ігор Михалевич.



Годівниці, за його словами, дають можливість вивчити проблему: де метеликів піймалося більше, в тому мікрорайоні комунальники працюватимуть активніше.



«Вулиця Шевченка уражена майже вся. Не знаю, звідки шкідники взялися, але це їхня перша локація. Далі – кінець вулиці Грушевського, тепер і вулиця Брестська. Шкідник швидко розповсюджується. Якщо три роки тому йшлося тільки про вулиці Шевченка і Грушевського, то сьогодні вже скрізь є», – інформує Ігор Михалевич.

Цього літа проблема загострилася ще й через спеку. «Коли погана погода, дощі, вони не так розводяться. А у спеку – сильно», – пояснює Ігор Михалевич.



Боротися з гусінню важливо всім разом. Тобто якщо комунальники опікуються зеленими зонами на вулицях, то в приватному секторі за шкідниками мають пильнувати власники заражених ділянок.



Ковельський міський голова Ігор Чайка не раз звертав увагу жителів на цю проблему. Якщо ж хтось із ковельчан помітить американського білого метелика на деревах у парку чи на вулицях, то може повідомити про це на гарячу лінію міського голови для вчасного реагування: 0800 219 019.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Американський білий метелик знову атакував Ковель. Гусениці-шкідники виїдають листя дерев, залишаючи тільки жилки. Обрізання та спалювання уражених шкідником гілок, яке застосовували в місті останніх три роки, замінили на факельне спалювання – одразу на дереві.Ця гусінь завдає шкоди волинській природі п’ятий рік поспіль. На Ковель поширилася три роки тому. Якщо на дереві мінімум шість павутинних гнізд американського білого метелика, воно стрімко гине. Шкідник дуже агресивний, ідеться в сюжеті «12 Каналу», пише "ВолиньUA" Як розповідає директор комунального підприємства «Добробут», шкідник може заразити дерево повністю буквально за кілька днів. Із кожним роком американський білий метелик захоплює все нові площі.В Ковелі до проблеми поставилися серйозно одразу. Як тільки шкідники з’явилися і почали поширюватися містом, дерева обрізали. «Гілля обрізали, вивозили в певну точку і спалювали. Інших методів фактично немає», – говорить Ігор Михалевич.Пізніше комунальники удосконалили боротьбу й почали випалювати гусениць одразу на деревах. Це дозволяє виграти час. У машині комунальників завжди є вогнегасник на випадок, якщо вогонь почне неконтрольовано ширитися по дереву.Тепер міська влада Ковеля, розуміючи серйозність проблеми, виділила гроші на ще один метод боротьби зі шкідником. Вдалося знайти кошти на спеціальні годівниці. Ці пристосування приманюють метеликів запахом, комахи прилипають до них і вже не мають змоги відкладати личинки.«Було закуплено на 20 тисяч гривень годівниць. Це годівниці-приманки, за якими ведеться моніторинг. Коли збільшується кількість самців, то ми тоді більше стежимо за тими ділянками й починаємо випалювати», – каже директор комунального підприємства «Добробут» Ігор Михалевич.Годівниці, за його словами, дають можливість вивчити проблему: де метеликів піймалося більше, в тому мікрорайоні комунальники працюватимуть активніше.«Вулиця Шевченка уражена майже вся. Не знаю, звідки шкідники взялися, але це їхня перша локація. Далі – кінець вулиці Грушевського, тепер і вулиця Брестська. Шкідник швидко розповсюджується. Якщо три роки тому йшлося тільки про вулиці Шевченка і Грушевського, то сьогодні вже скрізь є», – інформує Ігор Михалевич.Цього літа проблема загострилася ще й через спеку. «Коли погана погода, дощі, вони не так розводяться. А у спеку – сильно», – пояснює Ігор Михалевич.Боротися з гусінню важливо всім разом. Тобто якщо комунальники опікуються зеленими зонами на вулицях, то в приватному секторі за шкідниками мають пильнувати власники заражених ділянок.Ковельський міський головане раз звертав увагу жителів на цю проблему. Якщо ж хтось із ковельчан помітить американського білого метелика на деревах у парку чи на вулицях, то може повідомити про це на гарячу лінію міського голови для вчасного реагування: 0800 219 019.

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