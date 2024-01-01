19 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження журналістка Тетяна Грішина (на фото).
Також день народження у журналістки Дар'ї Лещук, колишнього депутата Луцької міської ради Олександра Пилиповича, протоієрея Володимира Вакіна, начальника обласного держцентру експертизи сортів рослин з державною інспекцією з охорони прав на сорти рослин Волинської області Володимира Пасічника, волонтера та консультанта з питань туризму Волинської обласної ради Станіслава Ольшевського.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня, людей, які носять імена Андрій, Микола, Тимофій – та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родинах, творчого натхнення та професійних успіхів!
19 серпня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Андрія Стратилата й інших.
19 серпня в Україні святкують День пасічника. Свято було встановлено 1997 року указом Президента України на підтримку ініціативи Міністерства агропромислового комплексу України та Спілки пасічників України. Метою свята є привернення уваги до важливої ролі бджіл у природі та вшанування важкої праці пасічників.
Також 19 серпня Всесвітній день гуманітарної допомоги. Це міжнародний день, присвячений вшануванню гуманітарних працівників, які ризикують своїм життям, надаючи допомогу людям, що стали жертвами природних катастроф, війн та інших криз.
Цей день був заснований Генеральною Асамблеєю ООН 2008 року на честь пам’яті Серджіо Вієйра ді Мелло та 21 його колеги, які загинули під час бомбардування штаб-квартири ООН у Багдаді 19 серпня 2003 року. Метою цього дня є підвищення обізнаності про діяльність гуманітарних працівників та вшанування тих, хто загинув або постраждав під час виконання своїх обов’язків.
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Також день народження у журналістки Дар'ї Лещук, колишнього депутата Луцької міської ради Олександра Пилиповича, протоієрея Володимира Вакіна, начальника обласного держцентру експертизи сортів рослин з державною інспекцією з охорони прав на сорти рослин Волинської області Володимира Пасічника, волонтера та консультанта з питань туризму Волинської обласної ради Станіслава Ольшевського.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня, людей, які носять імена Андрій, Микола, Тимофій – та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родинах, творчого натхнення та професійних успіхів!
19 серпня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Андрія Стратилата й інших.
19 серпня в Україні святкують День пасічника. Свято було встановлено 1997 року указом Президента України на підтримку ініціативи Міністерства агропромислового комплексу України та Спілки пасічників України. Метою свята є привернення уваги до важливої ролі бджіл у природі та вшанування важкої праці пасічників.
Також 19 серпня Всесвітній день гуманітарної допомоги. Це міжнародний день, присвячений вшануванню гуманітарних працівників, які ризикують своїм життям, надаючи допомогу людям, що стали жертвами природних катастроф, війн та інших криз.
Цей день був заснований Генеральною Асамблеєю ООН 2008 року на честь пам’яті Серджіо Вієйра ді Мелло та 21 його колеги, які загинули під час бомбардування штаб-квартири ООН у Багдаді 19 серпня 2003 року. Метою цього дня є підвищення обізнаності про діяльність гуманітарних працівників та вшанування тих, хто загинув або постраждав під час виконання своїх обов’язків.
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