На війні з окупантами загинув Герой з Волині Микола Лютяниця

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Микола Лютяниця
На Донеччині у бою з окупантами загинув Герой з Волині Микола Лютяниця.

Про це повідомляє Дубечненська громада.

Лютяниця Микола Миколайович, 1975 року народження з села Глухи загинув 17 серпня під час стрілецького бою в районі н.п. Торецьк Донецької області.

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Микола Лютяниця


Про дату прибуття скорботного кортежу з тілом Героя та час і місце поховання повідомимо згодом.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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