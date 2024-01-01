На війні з окупантами загинув Герой з Волині Микола Лютяниця
Сьогодні, 20:35
На Донеччині у бою з окупантами загинув Герой з Волині Микола Лютяниця.
Про це повідомляє Дубечненська громада.
Лютяниця Микола Миколайович, 1975 року народження з села Глухи загинув 17 серпня під час стрілецького бою в районі н.п. Торецьк Донецької області.
Про дату прибуття скорботного кортежу з тілом Героя та час і місце поховання повідомимо згодом.
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Про це повідомляє Дубечненська громада.
Лютяниця Микола Миколайович, 1975 року народження з села Глухи загинув 17 серпня під час стрілецького бою в районі н.п. Торецьк Донецької області.
Про дату прибуття скорботного кортежу з тілом Героя та час і місце поховання повідомимо згодом.
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