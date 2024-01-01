На війні з окупантами загинув Герой з Волині Микола Лютяниця

Микола Лютяниця.



Про це повідомляє Дубечненська громада.



Лютяниця Микола Миколайович, 1975 року народження з села Глухи загинув 17 серпня під час стрілецького бою в районі н.п. Торецьк Донецької області.







Про дату прибуття скорботного кортежу з тілом Героя та час і місце поховання повідомимо згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Донеччині у бою з окупантами загинув Герой з ВолиніПро це повідомляє Дубечненська громада.Лютяниця Микола Миколайович, 1975 року народження з села Глухи загинув 17 серпня під час стрілецького бою в районі н.п. Торецьк Донецької області.Про дату прибуття скорботного кортежу з тілом Героя та час і місце поховання повідомимо згодом.

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