Як працюють фонтани у Луцьку і хто їх утримує. ВІДЕО
Сьогодні, 18:14
Цього літа у Луцьку працюють п'ять фонтанів, після повномасштабного вторгнення всі їх звукові та світлові ефекти відімкнули.
Як розповів Суспільному керівник комунального підприємства "Луцькводоканал" Віктор Гуменюк, вмикають фонтани в місті на вихідних та у спеку, коли температура більше 27 градусів, влітку щотижня проводять профілактичну очистку. Фонтан на Театральному майдані Луцька обладнаний метеостанцією, яка реагує на швидкість вітру і автоматично регулює висоту струменів.
Як працюють фонтани, і що лікарі кажуть про купання у них — дивіться у відеоматеріалі Суспільне Луцьк.
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Як розповів Суспільному керівник комунального підприємства "Луцькводоканал" Віктор Гуменюк, вмикають фонтани в місті на вихідних та у спеку, коли температура більше 27 градусів, влітку щотижня проводять профілактичну очистку. Фонтан на Театральному майдані Луцька обладнаний метеостанцією, яка реагує на швидкість вітру і автоматично регулює висоту струменів.
Як працюють фонтани, і що лікарі кажуть про купання у них — дивіться у відеоматеріалі Суспільне Луцьк.
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