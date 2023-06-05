Як працюють фонтани у Луцьку і хто їх утримує. ВІДЕО

Як працюють фонтани у Луцьку і хто їх утримує. ВІДЕО
Цього літа у Луцьку працюють п'ять фонтанів, після повномасштабного вторгнення всі їх звукові та світлові ефекти відімкнули.

Як розповів Суспільному керівник комунального підприємства "Луцькводоканал" Віктор Гуменюк, вмикають фонтани в місті на вихідних та у спеку, коли температура більше 27 градусів, влітку щотижня проводять профілактичну очистку. Фонтан на Театральному майдані Луцька обладнаний метеостанцією, яка реагує на швидкість вітру і автоматично регулює висоту струменів.

Як працюють фонтани, і що лікарі кажуть про купання у них — дивіться у відеоматеріалі Суспільне Луцьк.

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Теги: Луцьк, фонтани
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