Рада надасть релігійним організаціям 9 місяців на розрив зв'язків з РПЦ, - Стефанчук

Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону повідомив, що, згідно з законопроєктом № 8371, Російська православна церква (РПЦ) в Україні буде заборонена негайно.



Водночас українські релігійні організації, які підозрюють у співпраці з РПЦ, матимуть 9 місяців, щоб розірвати зв'язки з Москвою, пише



"Російська церква в Україні буде заборонена. Це чітке положення, яке передбачається в третій статті цього закону", – сказав Стефанчук.



Він додав, що ті релігійні організації, які існують в Україні і якщо до них є підозра про якісь афіліацію чи співпрацю з РПЦ, то буде проводитися експертиза.



"Саме експерти, які займаються цими питаннями, скажуть, чи є ознака афіліації", – наголосив голова Верховної Ради.



Якщо ці ознаки є, в такому випадку буде подано рішення про припинення діяльності таких організацій. Проте воно може бути оскаржене в судовому порядку.



За словами Стефанчука, всі кроки та нюанси прописані, щоб забезпечити конституційний лад в державі з погляду релігійних відносин та унеможливити несправедливе переслідування тих чи інших речей та дати можливість тим церквам, які хочуть відскоблитися від Москви, зробити це відповідно до канонічного права.



Як зазначив голова Верховної Ради, у релігійних організацій буде певний період, за який вони зможуть зробити низку дій, які будуть свідчити про те, що вони вже не мають афіліації чи зв'язку з РПЦ. Тоді вже буде вирішуватися питання про припинення чи не припинення їх діяльності.



"Ми порахували таким чином, що десь місяць на вступ закону в силу, 3 місяці, щоб Кабмін напрацював нормативну базу, після цього цілий ряд імплементацій. Тобто через 9 місяців організації, на які буде поширюватися закон, можуть бути визнані в суді такими, що припинили свою діяльність", – резюмував Стефанчук.



Законопроєкт щодо заборони УПЦ МП в Україні



Цей законопроєкт Верховна Рада ухвалила у першому читанні ще 19 жовтня 2023 року.



23 липня 2024 група народних депутатів заблокувала трибуну на пленарному засіданні, вимагаючи внесення до порядку денного й розгляду в другому читанні цього законопроєкту. Вимогу народних депутатів задоволено не було, а в засіданні оголошено перерву на декілька тижнів.



У цей час депутати збиралися обговорювати компромісне рішення, щоб ухвалити цей законопроєкт.



Тим часом Комітет Ради з інформполітики заявив про дискредитаційну кампанію проти ухвалення законопроєкту про заборону діяльності російської церкви.



Ірина Геращенко повідомила, що лідери парламентських груп домовились наступного тижня ухвалити заборону УПЦ (МП).



Комітет гуманітарної та інформаційної політики підтримав правки до остаточної версії законопроєкту про заборону УПЦ (МП).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Верховної Радив ефірі телемарафону повідомив, що, згідно з законопроєктом № 8371, Російська православна церква (РПЦ) в Україні буде заборонена негайно.Водночас українські релігійні організації, які підозрюють у співпраці з РПЦ, матимуть 9 місяців, щоб розірвати зв'язки з Москвою, пише LB.ua "Російська церква в Україні буде заборонена. Це чітке положення, яке передбачається в третій статті цього закону", – сказав Стефанчук.Він додав, що ті релігійні організації, які існують в Україні і якщо до них є підозра про якісь афіліацію чи співпрацю з РПЦ, то буде проводитися експертиза."Саме експерти, які займаються цими питаннями, скажуть, чи є ознака афіліації", – наголосив голова Верховної Ради.Якщо ці ознаки є, в такому випадку буде подано рішення про припинення діяльності таких організацій. Проте воно може бути оскаржене в судовому порядку.За словами Стефанчука, всі кроки та нюанси прописані, щоб забезпечити конституційний лад в державі з погляду релігійних відносин та унеможливити несправедливе переслідування тих чи інших речей та дати можливість тим церквам, які хочуть відскоблитися від Москви, зробити це відповідно до канонічного права.Як зазначив голова Верховної Ради, у релігійних організацій буде певний період, за який вони зможуть зробити низку дій, які будуть свідчити про те, що вони вже не мають афіліації чи зв'язку з РПЦ. Тоді вже буде вирішуватися питання про припинення чи не припинення їх діяльності."Ми порахували таким чином, що десь місяць на вступ закону в силу, 3 місяці, щоб Кабмін напрацював нормативну базу, після цього цілий ряд імплементацій. Тобто через 9 місяців організації, на які буде поширюватися закон, можуть бути визнані в суді такими, що припинили свою діяльність", – резюмував Стефанчук.Цей законопроєкт Верховна Рада ухвалила у першому читанні ще 19 жовтня 2023 року.23 липня 2024 група народних депутатів заблокувала трибуну на пленарному засіданні, вимагаючи внесення до порядку денного й розгляду в другому читанні цього законопроєкту. Вимогу народних депутатів задоволено не було, а в засіданні оголошено перерву на декілька тижнів.У цей час депутати збиралися обговорювати компромісне рішення, щоб ухвалити цей законопроєкт.Тим часом Комітет Ради з інформполітики заявив про дискредитаційну кампанію проти ухвалення законопроєкту про заборону діяльності російської церкви.повідомила, що лідери парламентських груп домовились наступного тижня ухвалити заборону УПЦ (МП).Комітет гуманітарної та інформаційної політики підтримав правки до остаточної версії законопроєкту про заборону УПЦ (МП).

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