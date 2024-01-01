Із Сумщини востаннє додому «На щиті» повертається Герой з Волині Ігор Ковб

Із Сумщини востаннє додому «На щиті» повертається Герой з Волині Ігор Ковб
Із Сумщини востаннє "На щиті" додому, до рідного Ковеля, повертається старший солдат, прикордонник Ігор Станіславович КОВБ (10.11.1993 р.н.).

Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.

Ігор Ковб був інспектором прикордонної служби третьої категорії – майстром інженерно-позиційного відділення. Служив у 14-й прикордонній заставі п’ятого прикордонного загону ДПСУ.

Поховаємо Героя-захисника в понеділок, 19 серпня:

• 12:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення служби хода до центру міста;

• 13:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).

Останнім місцем спочинку для Ігоря Ковба буде Алея почесних поховань міського цвинтаря.

Висловлюю щирі співчуття через непоправну втрату мамі Наталії Іванівні, вітчиму Павлу Павловичу, сестрі Юлії, донечці Меланії, всім, хто знав і любив загиблого Захисника", - йдеться в повідомленні.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Із Сумщини востаннє додому «На щиті» повертається Герой з Волині Ігор Ковб
Сьогодні, 13:03
«Напали без пояснень»: лучанина побили четверо невідомих. ВІДЕО
Сьогодні, 12:25
На Волині через пустощі чотирирічного хлопчика згоріла господарська будівля
Сьогодні, 12:19
Російська армія продовжує наступальні дії на Покровському напрямку
Сьогодні, 11:32
Сили ППО знищили 13 повітряних цілей окупантів
Сьогодні, 10:46
Схожі новини
На Донеччині загинув Герой з Волині Віталій Вавдійчик На Донеччині загинув Герой з Волині Віталій Вавдійчик
17 серпень, 23:10
У Курській області загинув Герой з Волині Роман Щостакевич У Курській області загинув Герой з Волині Роман Щостакевич
17 серпень, 22:25
У Луцьку попрощалися із Героєм Павлом Антонюком У Луцьку попрощалися із Героєм Павлом Антонюком
15 серпень, 14:14
На Волині родині загиблого прикордонника вручили його посмертні нагороди На Волині родині загиблого прикордонника вручили його посмертні нагороди
15 серпень, 13:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Із Сумщини востаннє додому «На щиті» повертається Герой з Волині Ігор Ковб
Сьогодні, 13:03
 0
«Напали без пояснень»: лучанина побили четверо невідомих. ВІДЕО
Сьогодні, 12:25
 0
На Волині через пустощі чотирирічного хлопчика згоріла господарська будівля
Сьогодні, 12:19
 0
Російська армія продовжує наступальні дії на Покровському напрямку
Сьогодні, 11:32
 0
Сили ППО знищили 13 повітряних цілей окупантів
Сьогодні, 10:46
 0
Медіа
відео
1/8