Із Сумщини востаннє додому «На щиті» повертається Герой з Волині Ігор Ковб

Ігор Станіславович КОВБ (10.11.1993 р.н.).



Про це Ігор Чайка.



Ігор Ковб був інспектором прикордонної служби третьої категорії – майстром інженерно-позиційного відділення. Служив у 14-й прикордонній заставі п’ятого прикордонного загону ДПСУ.



Поховаємо Героя-захисника в понеділок, 19 серпня:



• 12:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення служби хода до центру міста;



• 13:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).



Останнім місцем спочинку для Ігоря Ковба буде Алея почесних поховань міського цвинтаря.



Висловлюю щирі співчуття через непоправну втрату мамі Наталії Іванівні, вітчиму Павлу Павловичу, сестрі Юлії, донечці Меланії, всім, хто знав і любив загиблого Захисника", - йдеться в повідомленні.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із Сумщини востаннє "На щиті" додому, до рідного Ковеля, повертається старший солдат, прикордонник(10.11.1993 р.н.).Про це повідомив міський голова КовеляІгор Ковб був інспектором прикордонної служби третьої категорії – майстром інженерно-позиційного відділення. Служив у 14-й прикордонній заставі п’ятого прикордонного загону ДПСУ.Поховаємо Героя-захисника в понеділок, 19 серпня:• 12:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення служби хода до центру міста;• 13:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).Останнім місцем спочинку для Ігоря Ковба буде Алея почесних поховань міського цвинтаря.Висловлюю щирі співчуття через непоправну втрату мамі, вітчиму, сестрі, донечці, всім, хто знав і любив загиблого Захисника", - йдеться в повідомленні.

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