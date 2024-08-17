На Донеччині загинув 23-річний Герой з Волині Владислав Орищук

На Донеччині загинув 23-річний Герой з Волині Владислав Орищук
На війні загинув Герой з Волині Владислав Орищук.

Про це повідомили у Любомльській громаді.

"Чергова трагічна з фронту знову принесла скорботу та біль у нашу громаду, у наші серця. З глибоким сумом повідомляємо, що 17.08.2024 внаслідок авіаційного удару противника в м.Мирноград Покровського району Донецької області, виявивши мужність та стійкість, лишившись вірним присязі, загинув житель с.Скиби - Орищук Владислав Олегович, 2001 р.н.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким нашого захисника. В цю гірку мить поділяємо ваше горе та схиляємо голови в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про день та час зустрічі Воїна громаду буде повідомлено додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!

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Теги: Україна, росія, війна, Волинь
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