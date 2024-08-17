На Донеччині загинув 23-річний Герой з Волині Владислав Орищук
Сьогодні, 14:06
На війні загинув Герой з Волині Владислав Орищук.
Про це повідомили у Любомльській громаді.
"Чергова трагічна з фронту знову принесла скорботу та біль у нашу громаду, у наші серця. З глибоким сумом повідомляємо, що 17.08.2024 внаслідок авіаційного удару противника в м.Мирноград Покровського району Донецької області, виявивши мужність та стійкість, лишившись вірним присязі, загинув житель с.Скиби - Орищук Владислав Олегович, 2001 р.н.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким нашого захисника. В цю гірку мить поділяємо ваше горе та схиляємо голови в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про день та час зустрічі Воїна громаду буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!
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Про це повідомили у Любомльській громаді.
"Чергова трагічна з фронту знову принесла скорботу та біль у нашу громаду, у наші серця. З глибоким сумом повідомляємо, що 17.08.2024 внаслідок авіаційного удару противника в м.Мирноград Покровського району Донецької області, виявивши мужність та стійкість, лишившись вірним присязі, загинув житель с.Скиби - Орищук Владислав Олегович, 2001 р.н.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким нашого захисника. В цю гірку мить поділяємо ваше горе та схиляємо голови в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про день та час зустрічі Воїна громаду буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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