На війні загинув 27-річний Герой з Волині Богдан Савчук
Сьогодні, 14:37
На війні загинув 27-річний Герой з Волині Богдан Савчук.
Колектив Ківерцівського фахового медичного коледжу висловлює щирі слова співчуття Лесі Іванівні Савчук з приводу загибелі сина Богдана.
"Страшна війна без жалю забрала юне життя нашого захисника, який боронив українську державу від російського окупанта.
Розуміємо, що смерть найріднішої людини – велике випробування. Тому в цю гірку мить поділяємо горе Вашої сім’ї та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!
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Колектив Ківерцівського фахового медичного коледжу висловлює щирі слова співчуття Лесі Іванівні Савчук з приводу загибелі сина Богдана.
"Страшна війна без жалю забрала юне життя нашого захисника, який боронив українську державу від російського окупанта.
Розуміємо, що смерть найріднішої людини – велике випробування. Тому в цю гірку мить поділяємо горе Вашої сім’ї та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!
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