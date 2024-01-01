На війні загинув 27-річний Герой з Волині Богдан Савчук

На війні загинув 27-річний Герой з Волині Богдан Савчук
На війні загинув 27-річний Герой з Волині Богдан Савчук.

Колектив Ківерцівського фахового медичного коледжу висловлює щирі слова співчуття Лесі Іванівні Савчук з приводу загибелі сина Богдана.

"Страшна війна без жалю забрала юне життя нашого захисника, який боронив українську державу від російського окупанта.

Розуміємо, що смерть найріднішої людини – велике випробування. Тому в цю гірку мить поділяємо горе Вашої сім’ї та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!

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Теги: Україна, росія, війна, Волинь
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