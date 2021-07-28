На Волині вітер зірвав дах на багатоквартирних будинках та пошкодив авто

На Волині вітер зірвав дах на багатоквартирних будинках та пошкодив авто
У Володимирі 19 серпня негода пошкодила дах у будинках на вулиці Ковельська 102 і 104.

Про розповів Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

"Сьогодні з самого ранку працюємо у дворі будинків 102-104, що на вулиці Ковельській. Напередодні ввечері під час зливи вітер зірвав бляху та перекриття з будинку №104, пошкодивши балкони сусіднього будинку та припарковані у дворі автомобілі.

Зараз працівники КП «УЖК» очищають двір від завалів, а у міській раді скликаємо комісію, яка вивчатиме причини надзвичайної ситуації, до якої призвела стихія або ж неякісно виконаний ремонт даху, що, зі слів голови ОСББ, було зроблено близько 10 років тому.

У будь-якому випадку місцева влада не залишить мешканців сам на сам з цією бідою - будемо виділяти кошти з бюджету громади, аби допомогти відремонтувати покрівлю.

Територію двору на Ковельській, 102-104, уже майже розчищено від наслідків негоди, яка напередодні пошкодила дах будинку, що належить ОСББ 'Олімпійський', наробивши чималих збитків місцевим жителям.

Зруйновано майже весь дах, який, зі слів голови об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, мешканці облаштували понад 10 років тому", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці працюють фахівці з обласного центру, які оглядають дах та оцінюють обсяги завданої шкоди.
На Волині вітер зірвав дах на багатоквартирних будинках та пошкодив авто

"За результатами експертної оцінки будемо готувати пропозицію на чергову сесію міської ради, яка відбудеться 28 серпня, щодо виділення коштів на ремонт даху, а також на компенсацію збитків мешканцям, чиє майно постраждало від негоди. Заяву щодо отримання такої допомоги можна написати у ЦНАПі", - зазначив Пальонка.
На Волині вітер зірвав дах на багатоквартирних будинках та пошкодив авто
На Волині вітер зірвав дах на багатоквартирних будинках та пошкодив авто

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Теги: Негода, Волинь, авто, будинки
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