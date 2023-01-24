Новий штам вірусу mpox не є новим коронавірусом, ‒ ВООЗ

Новий штам вірусу mpox не є новим коронавірусом, ‒ ВООЗ
Вірус mpox або мавпяча віспа ‒ незалежно новий це чи старий штам хвороби ‒ не є новим коронавірусом.

Про це заявив регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клюге під час брифінгу в ООН, пише LB.ua з посиланням на Reuters.

Клюге підкреслив, що влада знає, як контролювати поширення недуги.

“Ми можемо і повинні боротися з віспою разом”, ‒ заявив посадовець.

“Чи ми вирішимо запровадити системи для контролю та ліквідації міпоксу в усьому світі? Або ми вступимо в новий цикл паніки та нехтування? Те, як ми реагуємо зараз і в наступні роки, стане критичним випробуванням для Європи та світу”, ‒ додав він.

Mpox ‒ це вірусна інфекція, яка викликає гнійні ураження та грипоподібні симптоми, зазвичай переноситься легко, але може призвести до смерті. Варіант вірусу Clade 1b викликав глобальне занепокоєння, оскільки, видається, він може легше поширюватися навіть при звичайному тісному контакті.

Випадок захворювання минулого тижня підтвердили в Швеції, його пов’язали із зростанням спалаху mpox в Африці. Це перше поширення вірусу за межами континенту.

Випадки вірусу зафіксували також у Пакистані та на Філіппінах.
Після виявлення нового варіанту mpox ВООЗ оголосила cпалах в африканських країнах глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я.

Клюге зазначив, що зосередження уваги на новому штамі clade 1b також допоможе в боротьбі з легшим різновидом clade 2, який поширюється у всьому світі з 2022 року. Щомісяця в європейському регіоні повідомляється про близько 100 нових випадків цього штаму.

Mpox передається через тісний фізичний контакт, зокрема статевий. Але, на відміну від попередніх глобальних пандемій, таких як COVID-19, немає доказів, що хвороба легко поширюється через повітря.

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Теги: коронавірус, штам
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