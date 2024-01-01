У Луцьку попрощалися із Героєм Андрієм Треніним

У Луцьку попрощалися із захисником УкраїниПро це повідомили у Луцькій міській раді.Жителі міської територіальної громади провели в останню дорогу військовослужбовця Андрія Треніна, який загинув, захищаючи Україну від російських загарбників. Сьогодні, 20 серпня, Героя відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.Тренін Андрій Федорович (03.05.1980 року народження) загинув 15 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Торецьк Донецької області.“Наша велика армія сьогодні боронить кордони Української держави, – наголосив у скорботній промові протоієрей Олександр Безкоровайний. – Кожного дня наші воїни віддають своє життя за те, щоб “старший брат” не міг просунутися далі. І ми вдячні нашому Герою, воїну Андрію, за його велике серце, за самопожертву заради процвітання Української держави і нашої можливості вільно жити, розмовляти своєю мовою, молитися і навчати своїх дітей”.До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучилася заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк.Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України” присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.Щирі співчуття рідним та близьким воїна.