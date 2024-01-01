Рада ухвалила виплати для військових, які воюють на території рф

Рада ухвалила виплати для військових, які воюють на території рф
Верховна Рада підтримала законопроєкт №11483, який забезпечує соціальні гарантії для військових, що беруть участь у бойових діях на території РФ.

Про це заявив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, повідомляє РБК-Україна.

За документ, ініційований президентом Володимиром Зеленським, проголосували 321 народний депутат.

Цей закон надає військовослужбовцям, які діють на території Росії, зокрема в Курській області, такі ж виплати та пільги, як і на передовій.

Голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич зазначив на важливості цього законопроєкту.

"Маємо гарантувати учасникам операції на Курщині, та усіх інших наших дій на території держави-агресора, що вони отримуватимуть абсолютно всі виплати та преференції, які передбачені для передової", - заявив він.

Операція ЗСУ у Курській області

6 серпня українські військові розпочали наступальні дії в Курській області Росії. Основною метою операції є захист жителів прикордонних районів України від російських обстрілів та створення захисної буферної зони.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що українські сили взяли під контроль понад 1250 квадратних кілометрів території противника та 92 населені пункти в Курській області.

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Теги: Україна, росія, війна
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