Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 серпня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 21 серпня



Луцьк



Мінлива хмарність. Короткочасний дощ. Гроза



Вночі та вранці туман.



Вітер південно-західний, 7-12 м/с.



Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.



Волинська область



Мінлива хмарність. Короткочасний дощ. Гроза, вдень подекуди град.





Вночі та вранці туман.



Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с.



Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 21 серпня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Короткочасний дощ. ГрозаВночі та вранці туман.Вітер південно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.Мінлива хмарність. Короткочасний дощ. Гроза, вдень подекуди град.Вночі та вранці туман.Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с.Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°.

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