Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 серпня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 21 серпня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 21 серпня

Луцьк

Мінлива хмарність. Короткочасний дощ. Гроза

Вночі та вранці туман.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.

Волинська область

Мінлива хмарність. Короткочасний дощ. Гроза, вдень подекуди град.


Вночі та вранці туман.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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